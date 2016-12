O constănţeancă va conduce Institutul Cultural din Kuweit

Stela Cocârlea este un nume cu rezonanţă în spaţiul cultural tomitan şi un artist recunoscut în lume. Sub amprenta unui maestru al baletului universal, Oleg Danovski, succesele sale atât pe scena naţională, cât şi internaţională, ca balerină şi, ulterior, ca profesor de balet şi coregraf, i-au adus artistei de la malul mării o binemeritată recunoaştere peste hotare. Acesta este, desigur, şi motivul care a... „cântărit” cel mai greu în alegerea Stelei Cocârlea la cârma Institutului Cultural din Kuweit.

JOB GĂSIT PE INTERNET Cunoscuta coregrafă din Constanţa este, în prezent, masterand în anul al II-lea la Specializarea actorului de music-hall, din cadrul Facultăţii de Arte a Universităţii „Ovidius”. Stela Cocârlea a povestit pentru „Telegraf” contextul în care a reuşit să obţină această funcţie, care îi va permite, după cum îşi doreşte, să construiască „un pod cultural” între Constanţa şi Kuweit. „Am făcut o aplicaţie pe internet, vizam o anumită şcoală din Dubai, iar CV-ul meu, cu toate informaţiile despre mine, a rămas tot pe zona arabă. Nu am primit jobul la care mă aşteptam, eu deja aplicasem în altă parte, la Centrul Cultural din Portugalia. La câteva zile, am fost surprinsă să primesc un mail (n.r. din partea Institutului Cultural din Kuweit) în care mi se propunea direct această poziţie de conducere, pentru că eu aplicasem pentru postul de maestru de balet şi coregraf. Ei mi-au spus că aşteaptă un răspuns în cel mai scurt timp posibil. Am stat şi m-am gândit şi am spus: De ce nu?”, a explicat Stela Cocârlea.

„POD CULTURAL” ÎNTRE CONSTANŢA ŞI ZONA ARABĂ Coregrafa a mărturisit că a acceptat imediat această nouă provocare, aşa cum s-a întâmplat şi în alţi ani, când a împărtăşit din experienţa sa de coregraf şi profesor de balet la Milano sau de manager artistic, în Germania. De această dată, postul de director al Institutului Cultural din Kuweit este pentru o perioadă nedeterminată. „Targetul lor e ca acest institut să devină, mai ales pe partea de balet, cea mai importantă instituţie de gen din Kuweit. Cei de la institut m-au anunţat că nu au, poate, un istoric atât de bogat în zona de balet, că îmi asum pionieratul şi că îmi va fi foarte greu la început. M-au asigurat că am tot sprijinul echipei şi că, de fapt, poate lucrul cel mai important este că scriu istorie. Acesta a fost şi lucrul care m-a determinat cel mai mult, pentru că este ca un fel de ambasadoriat în care îmi aduc experienţa şi cunoştinţele într-o ţară total diferită de cea din care provin, cu o altfel de cultură”, a mai spus artista.

Propunerea venită din partea Institutului Cultural din Kuweit a fost acceptată de Stela Cocârlea cu un amendament: „Am avansat ideea ca, după un an de zile în care să punem bazele acestui Institut, să începem o colaborare cu artişti, studenţi şi elevi la Arte din Constanţa. Pot spune că ideea mea a fost acceptată şi apreciată”.

ECHIPĂ DIN ROMÂNIA Stela Cocârlea va prelua destinele Institutului Cultural din Kuweit de la finele lunii viitoare, spunând că va ţine permanent legătura cu cei de acasă. În plus, aceasta va pleca, probabil, şi cu câţiva specialişti din Constanţa, având posibilitatea să îşi formeze propria echipă din România.

„Omul sfinţeşte locul. Relaţiile de prietenie dintre România şi Kuweit sunt de mai bine de 50 de ani. Faptul că ei te pun să construieşti, să pui o cărămidă la cultura lor mi se pare extraordinar, pentru că baletul e, de fapt, un limbaj internaţional. N-am mai fost niciodată acolo, le-am spus că e pentru prima dată când aplic într-o zonă arabă, că am nişte reţineri la început. Trebuie să citesc foarte mult şi asta fac mereu când mă duc într-o ţară străină, încerc să aflu despre istoric, tradiţii, religie, să am un cod al comportamentului din acel loc, trebuie să fiu foarte pregătită de acasă. Dar ei m-au asigurat că totul va fi bine. Din punct de vedere creativ, am o anumită stare de emoţie, dar ştiu că va fi bine şi că de aici va fi primul pas de a începe o colaborare pe plan cultural, să construim un pod între Kuweit şi România”, îşi doreşte ambiţioasa coregrafă.

Autoare a numeroase articole de balet, eseuri şi poezii, Stelei Cocârlea i s-a publicat în Oklahoma, chiar de Ziua Statelor Unite ale Americii, pe 4 iulie, cartea „Broken Pointe”. Aceasta este, printre altele, şi singurul artist din România ale cărui nume şi poză au apărut în Oklahoma Hall of Fame.