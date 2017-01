O dată cu turiştii de week-end au apărut şi primele alge în Mamaia

După ce săptămîna trecută am atras atenţia, în nemurărate rînduri, în paginile cotidianului “Telegraf“, că plaja din staţiunea Mamaia a fost invadată, în urma furtunii de pe 1 iulie, de scoici intrate în putrefacţie, pe care echipele Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL) nu reuşiseră să le adune nici după o săptămînă, week-end-ul trecut au apărut, în partea de nord a staţiunii, şi algele. Omniprezente pe litoralul sudic, unde au reuşit să acapareze porţiuni însemnate din ţărm şi unde au intrat deja în descompunere, şi cunoscute turiştilor din Mamaia din anii trecuţi cînd au făcut imposibil scăldatul în mare, algele şi-au făcut apariţia şi în acest an în cea mai îndrăgită staţiune de pe litoral. Odată cu sosirea primilor turişti de week-end apa mării a fost invadată de tone de alge. “Apa este îngrozitor de murdară. Am intrat în apă şi nu am putut să stau mai mult de cinci minute. Am sperat că algele se împuţinează dacă mă îndepărtez de mal, dar nicio şansă. Cred că trebuie să trecem de geamandură ca să scăpăm de pătura groasă de alge. Cînd am ieşit din apă eram plină pe tot corpul de alge verzi şi nu am găsit pe toată plaja un duş să mă clătesc“, a spus Florina Dorobanţu, o turistă din Galaţi. Spre bucuria turiştilor, care nu au mai trebuit să aştepte intervenţia “promptă“ a echipelor DADL, în noaptea de sîmbătă spre duminică, cea mai mare cantitate de alge a fost dusă de curenţi din nou în larg. În aceste condiţii, algele nu au reuşit, de această dată, să se adune pe ţărm şi să intre în descompunere aşa cum s-a întîmplat în celelalte staţiuni de pe litoralul românesc, unde acestea răspîndesc un miros greu de suportat. “Sîmbătă erau în apă foarte multe alge dar în timpul nopţii au dispărut. Bine că nu au avut timp să se adune pe plajă pentru că tot noi ar fi trebuit să le strîngem. Oricum sezonul abia a început şi sînt sigur că nu am scăpat definitiv de

ele“, a spus Adrian Şandrer, angajat al unui beach-bar din nordul staţiunii Mamaia.

O situaţie mai neobişnuită am întîlnit pe Plaja Modern din Constanţa, unde mai mulţi turiştii şi-au întins prosoapele pe o porţiune acoperită cu ciment din apropierea nisipului, preferînd să se bronzeze acolo decît pe plajă. Unul dintre aceşti turişti şi-a motivat alegerea spunînd că nici nisipul nu este mai moale fiind foarte tasat. “Nu ştiu de cînd nu au mai intrat cu utilaje să afîneze nisipul“, a spus el, refuzînd să îşi dezvălui identitatea.