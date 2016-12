O delegaţie CE a vizitat România

O delegaţie a Serviciului pentru Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) de la Consiliul Europei (CE) a vizitat România, între 8 şi 9 iulie, la invitaţia Agentului Guvernamental Răzvan-Horaţiu Radu. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), oficialii au discutat cu reprezentanţii autorităţilor româneşti competente în executarea hotărârilor CEDO în cauze privind România aspecte legate de executarea şi implementarea măsurilor generale ce reies din hotărârile pronunţate de Curtea de la Strasbourg în materia dreptului de proprietate, a dreptului la un proces echitabil sub aspectul neexecutării hotărârilor judecătoreşti interne şi a duratei rezonabile a procedurilor judiciare, precum şi a dreptului de nu fi supus torturii, sub aspectul condiţiilor de detenţie. Şefa delegaţiei, Corinne Amat, a salutat colaborarea cu autorităţile române, apreciind că dialogul direct cu acestea, realizat prin intermediul Agentului Guvernamental, este de natură să ducă la o implementare mai bună a jurisprudenţei Curţii. Membrii Serviciului Executări se află pentru a treia oară în România. (A.M.)