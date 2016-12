“O eroare faptul că PDL Diaspora nu are un reprezentant în conducere”

Deputatul William Brînză consideră că este o eroare faptul că PDL Diaspora nu are un reprezentant în conducerea partidului, dar susţine că îşi va continua proiectele: ”Reprezentanţii PDL Diaspora, ca şi mine de altfel, au rămas surprinşi că în ciuda unui track record de succes şi mă refer aici la alegerile parlamentare din 2008, în cadrul cărora Organizaţia PDL Diaspora a câştigat toate colegiile, la alegerile prezidenţiale din 2009, unde Organizaţia a avut un procent de peste 80% în favoarea preşedintelui Traian Băsescu şi, nu în ultimul rând, la acţiunile derulate împreună cu mine din 2008 până în prezent, care se ridică la peste 400, ceea ce înseamnă circa 100 pe an (acţiuni publice prezentate tuturor colegilor de partid - deputati, senatori, membrii BPN -, dar şi presei), publice pe site-urile mele (www.williampdleuropa.eu sau pe facebook), Organizaţia noastră nu a convins că merită să facă parte din echipa de conducere a partidului”. (A.M.)