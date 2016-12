O etapă până la play-off în Cupa “Friends”

Cupa “Friends” la fotbal pe teren redus a programat la sfârşitul săptămânii trecute partidele etapei a 25-a, penultima din sezonul regulat. Iată rezultatele din Grupa A: Tiki-Taka - Racing 10-3; Real Poarta 6 - Speranţa 22-1; Triumf - Store 5-4; Rezervele - Sian Image 9-4; Trîntorii - FC Telecom 6-1; Soveja - Manchester 9-3; Boca Juniors - Arsenal Inel 2 8-3. În clasament conduce Boca Juniors, cu 72 de puncte, urmată de Real Poarta 6, cu 67p (un meci mai puţin disputat), şi de Soveja, cu 54p (un meci mai puţin disputat). Rezultate din Grupa B: Caracter - Juventus 8-2; Doraly Mall - Înfrăţirea 14-3; Black Sea - Auto Garage 13-10; Club Auto Tomis - Crazy Team 6-4; Gepa - Cetăţenii 5-4; Palas - CFR 5-5; Vertiroll Sporting - Chelsea 3-0 (Chelsea s-a retras din competiţie). Restanţa Doraly Mall - Cetăţenii, din etapa a 23-a, s-a încheiat cu scorul de 7-6. În clasament conduce Doraly Mall, cu 69p (un meci mai puţin disputat), urmată de Caracter, cu 59p, şi de Palas, cu 58p.

Mai este de jucat o singură etapă din sezonul regulat, la sfârşitul acestei săptămâni, iar organizatorii au anunţat că restanţele nedisputate până acum, patru la număr, vor fi reprogramate înainte de jocurile ultimei runde. Restanţele sunt Real Poarta 6 - Soveja şi Store - Sian Image, din Grupa A, Doraly Mall - CFR şi Înfrăţirea - Cetăţenii, din Grupa B. Dacă în clasamentele celor două serii nu s-ar mai produce modificări după restanţe şi după ultima etapă, împerecherile din play-off ar putea fi următoarele: Boca Juniors - Crazy Team; Real Poarta 6 - Cetăţenii; Soveja - CFR; Tiki-Taka - Vertiroll Sporting; Manchester - Gepa; Trîntorii - Palas; Store - Caracter; Arsenal Inel 2 - Doraly Mall.

Disputa pentru locul 8 în Grupa A s-a redeschis! Arsenal Inel 2 (locul 8) are 32 de puncte şi meci în ultima etapă cu Tiki-Taka (locul 4), iar Rezervele (locul 9) are 31 de puncte şi meci în ultima etapă cu Real Poarta 6 (locul 2). Store (locul 7) are 34 de puncte şi meci în ultima etapă cu Soveja (locul 3) plus restanţa cu Sian Image, penultima clasată.