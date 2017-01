„O facultate nu te face artist”

Artistul plastic Constantin Apostol este conferenţiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Naţionale. Plasticianul a adus la Constanţa, în cadrul celei de-a doua ediţii a Simpozionului Internaţional cu tema „Tradiţie şi inovaţie, identitate şi globalism în arta contemporană”, organizat de Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius”, expoziţia „Poezia detaliului”. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, membru de onoare al Ligii Europei pentru Cultură şi Arte şi al AIAP (Asociaţia Internaţională a Artiştilor Plastici) UNESCO, Paris, conf. univ. dr. Constantin Apostol este autor de volume de artă sacră şi teologie. Într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, plasticianul vorbeşte despre sursele sale de inspiraţie, dar şi despre latura sa de pedagog.

Reporter: Care este mesajul pe care îl transmiteţi în creaţiile dvs.?

Constantin Apostol: Subiectele mele sunt legate, în general, de mitologia românească. Am elemente atât din zona antropologiei, cât şi zoomorfe, pe care le combin în forme plate şi în relief. Conceptul pe care l-am dezvoltat este acesta: întâi văd pădurea, apoi văd copacii. Cu alte cuvinte, contemplatorul ar trebui să observe mai întâi culoarea şi forma, apoi să citească detaliile. De asemenea, prin colorit încerc să îl fac pe om mai vesel, mai optimist şi mai echilibrat. Cu ajutorul culorilor, care vibrează ca sunetele unei muzici, încerc să-l fac pe om să viseze.

Rep.: De unde provine această apetenţă pentru mitologie, pentru cultura tradiţională românească?

C. A.: În decursul pregătirii mele intelectuale, am întâlnit diverse exprimări artistice şi am căutat, întotdeauna, „să gust” din fiecare câte ceva. Arta se adresează acelui echilibru dintre suflet şi minte. Este sfatul oferit de tatăl meu, când am dat admitere la liceu: „Băiatule, ai grijă! În viaţă, când ai prea multă minte, mai pune inimă, iar dacă ai prea multă inimă, mai pune minte”. Acest echilibru pe care l-am căutat în permanenţă este modalitatea mea de exprimare. Am încercat să aflu ce mă poate defini. Am copilărit şi am trăit într-o zonă - spaţiul lui Vasile Voiculescu şi al poetului Ion Gheorghe - cu o încărcătură mitologică puternică, fapt care m-a îndemnat să am înclinaţie pentru ceea ce este arhaic.

Rep.: Ce sfat le daţi tinerilor care aleg să se dedice artei?

C. A.: Tinerii de astăzi trăiesc într-o lume dominată de informaţii. În discuţiile mele cu ei, îi sfătuiesc să fie selectivi. Nu toţi studenţii care absolvă o facultate de arte ajung artişti. O facultate nu te face artist. Ea te dirijează în studiile de culoare, de desen, de compoziţie şi de tehnici. Pentru a te exprima în artă e nevoie de chemare şi de disponibilitatea de a face sacrificii. Ceea ce pot face eu, ca pedagog şi ca prieten, este să-i ajut cu sfaturi şi îndemnuri, pe cât este posibil.