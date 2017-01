O familie de origine română implicată într-un scandal peste Ocean

Mircea Diamond a ajuns pe prima pagină a tabloidelor din SUA după ce a fost arestat pentru că a condus beat într-o suburbie a New York-ului, în timp ce soţia sa, Monica, se afla pe capota maşinii. Scena a avut loc după o ceartă violentă între cei doi. Ameţit de alcool, bărbatul de 29 de ani, muncitor în construcţii, s-a urcat în maşină, iar soţia pe capotă, încercînd să-l oprească. Nu a reuşit, însă. Mircea Diamond a demarat în trombă, iar, după o cursă de zeci de metri, femeia s-a dezechilibrat şi a căzut. A fost spitalizată cu o rană gravă la cap şi are şanse destul de rezervate de supravieţuire. Soţul ei riscă acum închisoarea, deşi avocatul acestuia susţine că vina aparţine, în exclusivitate, soţiei sale. Avocatul mai spune că Mircea Diamond a plecat în trombă pentru a scăpa de un posibil scandal cu femeia. Nu este vina lui că aceasta l-a urmărit, adaugă avocatul. “Nu mai eram aici dacă soţia lui nu sărea pe capotă”, a declarat avocatul cu mult aplomb. Bărbatul a fost eliberat pe cauţiune, plătind 50.000 de dolari. Cei doi sînt căsătoriţi de un an şi au un băieţel de patru luni.