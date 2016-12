O familie din Cernavodă acuză Centrul de Transfuzii de discriminare

Familia unei tinere din Cernavodă care are nevoie de transfuzii sanguine după ce a suferit un accident rutier grav susţine că rudele şi prietenii cu care s-a prezentat la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Constanţa pentru a dona sânge au fost refuzaţi pe simplul motiv că sunt romi şi pentru că nu ştiu să citească. „Fata mea - Florina-Denisa Pârvu, de 21 de ani - este acum la Terapie Intensivă. A fost în comă. Miercuri, medicii spuneau că nu ştiu dacă va supravieţui, dar, azi (ieri, n.r.), se simţea mai bine. Are nevoie de transfuzii de sânge şi am adus vreo 25 de persoane, rude şi prieteni, să doneze pentru ea, dar şi pentru ceilalţi care mai au nevoie de sânge pentru că nu toţi au grupa ei, adică 0. Doar şapte au fost acceptaţi să doneze, ceilalţi au fost refuzaţi pentru că nu au carte”, a declarat mama victimei, Gherghina Lefter, în vârstă de 45 de ani. Unul dintre prietenii tinerei susţine că, ieri dimineaţă, a venit să doneze sânge şi a fost refuzat învocându-se tot felul de motive medicale fictive în opinia lui. Bărbatul, de etnie romă, spune că este convins că adevăratul motiv este, de fapt, culoarea închisă a pielii şi etnia. „Nu sunt înalt, nu sunt blond şi nu am ochii albaştri. Acesta este motivul pentru care nu m-au acceptat. Am mai donat sânge de mai multe ori. Nu sufăr de nicio boală”, a afirmat el. Directorul CRTS Constanţa, dr. Alina Dobrotă, susţine că a auzit de un scandal provocat în instituţie, ieri dimineaţă, de o persoană care nu a fost acceptată la donare, însă nu ar fi fost vorba deloc despre discriminare. „Nu ar fi singura situaţie de acest gen. Sunt multe persoane care nu pot fi primite să doneze sânge din cauza trecutului lor medical şi se enervează. Persoana respectivă nu a înţeles că a suferit anumite afecţiuni ce nu îi permit să fie donator şi a început să ţipe, să facă scandal”, a declarat dr. Alina Dobrotă.

PROBLEME ŞI CU POLIŢIA, ACUZATĂ DE... MUŞAMALIZARE Accidentul în care a fost implicată tânăra de 21 de ani s-a produs pe 4 iulie, la Cernavodă, puţin după ora 12 noaptea. La volan se afla viitorul ei soţ, Bogdan-Alexandru Sandu, de 22 ani, alături de Claudiu Daniel Păvăleanu. Maşina în care se aflau cei trei a fost lovită în plin de un autoturism care nu a oprit la indicatorul „Oprire”, Bogdan murind pe loc, iar ceilalţi doi fiind grav răniţi. Potrivit buletinelor Poliţiei Rutiere, vinovat de accident se face Ioan Munteanu, de 27 ani, din Cernavodă, care a pătruns în intersecţie cu viteză, ignorând indicatorul „Oprire”. Părinţii fetei grav rănite susţin că la volan se afla de fapt o altă persoană. „Conducea Gabi Marin, un tânăr cunoscut la noi pentru că se droghează şi are la activ mai multe accidente grave. A primit şi o condamnare cu suspendare pentru că a omorât un om cu maşina. Noi am ajuns la locul accidentului în trei minute, iar Gabi încerca să se ascundă de Poliţie”, a povestit mama fetei. Gherghina Lefter susţine că va merge până în pânzele albe pentru ca adevăratul făptaş să plătească pentru ceea ce a făcut. Potrivit şefului Poliţiei Cernavodă, comisar şef Emilian Nicolae, „ancheta, în acest caz, este în derulare. S-a dispus efectuarea unor expertize tehnice care vor stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.”