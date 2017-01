O familie „muzicală”, la Asta-i viața! Alexandru și David Munteanu, tineri de excepție

Alexandru și David Munteanu sunt doi adolescenți perfect normali: iubesc mișcarea în aer liber, plaja, bicicleta, drumețiile la munte, animalele de companie și în primul rând muzica. Muzica, de fapt, e viața lor. Alexandru are 17 ani și deja a concertat peste tot în țară, dar și în lume. La 12 ani a descoperit percuția și a rămas fascinat de marimbafon, xilofon și tobe acustice. E bursier al Fundației „Principesa Margareta a României“ și al Uniunii Muzicienilor Interpreți din România. A cântat pe scena Festivalului George Enescu, la Castelul Peleș, Palatul Mogoșoaia, Sala Radio, sala mică Ateneu. A obținut o bursă de studiu acordată de Universitatea „Mozarteum“ Salzburg Sommerakademie și propunerea de a fi student în pregătire la renumita instituție de profil, University of Music and Performing Arts Vienna. David, fratele său de 11 ani, studiază pianul cu aceleași rezultate bune. Amândoi sunt îndrumați de părinți pas cu pas, zi de zi. Cunoaște-le povestea și performanțele, la ASTA-I VIAȚA!, începând cu ora 16.30. Ne puteţi contacta la telefon cu tarif normal 0241.488.377 – 0241.488.707 sau pe e-mail: astaiviata@ntvonline.ro. Şi pagina noastră de FB vă stă la dispoziţie.