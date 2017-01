O familie s-a trezit cu o betonieră în casă

O familie de rromi, care locuieşte la intersecţia străzilor Nicolae Iorga şi Maramureş, a trecut, ieri după amiază, prin clipe de groază cînd o betonieră a intrat în plin într-unul din pereţii casei. Utilajul se deplasa pe strada Nicolae Iorga dinspre Spitalul Judeţean Constanţa spre bulevardul Mamaia. “Am ajuns la intersecţia cu strada Maramureş unde aveam prioritate. Cînd să intru în intersecţie, din partea stîngă mi-a ieşit în faţă o Dacie. Am încercat să o evit şi am intrat în peretele casei”, a declarat Dumitru Grozavu, de 45 ani, şoferul autospecialei. Varianta acestuia este susţinută şi de cîţiva martori ai incidentului. Aceştia spun că autoturismul Dacia, cu toate că avea indicatorul “STOP”, a ieşit de pe strada Maramureş fără să se asigure şi a virat la stînga spre bulevardul Mamaia. Impactul dintre betonieră şi peretele casei a afectat grav structura de rezistenţă a clădirii respective, crăpăturile din pereţi extinzîndu-se chiar şi la casele vecine, lipite de prima. “Eram în casă cu cei trei copii şi cu o prietenă cînd am auzit o bubuitură groaznică şi am crezut că o să se prăbuşească tevanul peste noi. Am luat repede copiii în braţe şi am fugit afară. Ne-am speriat îngrozitor, am crezut că o să murim”, a declarat Cadrie Regep, de 32 ani, locatara imobilului avariat. De aceeaşi sperietură zdravănă au avut parte şi vecinii familiei Regep. La locul incidentului au sosit mai multe echipaje ale Poliţiei Rutiere care au asigurat zona şi au dirijat traficul în intersecţia devenită parţial impracticabilă. Oamenii legii au solicitat sprijinul lucrătorilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Constanţa. Pompierii militari au deconectat bornele de la acumulatorul autospecialei şi s-au asigurat că nu există scurgeri de combustibili care s-ar fi putut aprinde. De asemenea, o echipă de intervenţie de la “Electrica” a întrerupt alimentarea cu energie electrică a imobilului avariat şi a celor învecinate. Pompierii, împreună cu angajaţi ai societăţii de construcţii care deţine utilajul, au încercat să scoată betoniera din peretele clădirii. Misiunea acestora a fost destul de dificilă ţinînd cont de faptul că imobilul se putea prăbuşii în orice secundă, ca de altfel şi un stîlp de iluminat lovit de mastodontul de cîteva zeci de tone în drumul său. După mai bine de o oră de încercări, betoniera a fost scoasă dintre dărîmături, făcă ca imobilul sau stîlpul să se prăbuşească. Cu toate acestea, clădirea afectată grav de impact nu va putea fi locuită pînă nu va fi reparată. “Probabil ne vom muta la rude sau prieteni. Nu putem sta aici, ne este frică să nu cadă casa peste noi”, a spus Cadrie Regep. Ofiţerii Biroului de Poliţie Rutieră Constanţa continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a petrecut incidentul.