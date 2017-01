O fată de 19 ani, acuzată de spionaj în Siria

Siria a pus sub acuzare pentru spionaj o adolescentă de 19 ani, reţinută în urmă cu nouă luni, relatează BBC News online. Cazul tinerei Tal al-Mallohi a fost adus în atenţie luna trecută, de grupuri internaţionale pentru drepturile omului. Potrivit unor surse siriene, ea va fi adusă în faţa justiţiei în următoarele zile, fiind acuzată de spionaj pentru o putere străină. Adolescenta nu are acces la avocat, iar părinţii ei au vizitat-o o singură dată de când a fost arestată. Tatăl fetei a spus că starea de sănătate a acesteia este bună. ”Este acuzată de spionaj pentru o putere străină. Acţiunile ei au dus la un atac împotriva unui ofiţer sirian, atac comis de agenţii ţării respective”, a declarat un oficial, refuzând să dea detalii. Nu este clar dacă arestarea tinerei are legătură cu blogul ei, ce conţine poezii şi comentarii ce se concentrează pe suferinţa palestinienilor. Luna trecută, Human Rights Watch a cerut eliberarea imediată a tinerei. ”Arestarea unei adolescente, fără formularea de acuzaţii, demonstrează, încă o dată, comportamentul crud şi arbitrar al serviciilor de securitate siriene”, a spus organizaţia.