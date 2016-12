O felie de pâine are 80 de calorii

Pâinea este o „garnitură” banală pentru proteine şi lipide, adică pentru carne, brânză, ouă sau unt, explică medicul nutriţionist Mihaela Bilic. Ea spune că orice mâncare este mai gustoasă cu pâine şi acest lucru are o justificare ştiinţifică solidă. Nu există în natură un aliment complet, de aceea trebuie să asociem produsele între ele pentru a obţine o masă echilibrată, mai explică dr. Bilic. Ea susţine că peştele, carnea, brânza, ouăle sau untul nu conţin glucide, prin urmare se combină armonios cu pâine, orez, paste, mămăligă sau cartofi. „Pâinea conţine glucide complexe (amidon), proteine, vitamine din grupul B şi minerale (fier, magneziu, calciu) şi fibre. Pâinea contribuie la echilibrul alimentar, favorizează buna funcţionare a sistemului digestiv, ameliorează metabolismul glucidelor şi lipidelor, oferă protecţie împotriva cancerului”, precizează dr. Bilic. Şi pentru că mulţi susţin că pâinea îngraşă, motiv pentru care o scot complet din alimentaţie, ea susţine că nu pâinea îngraşă, ci cantitatea în care o consumăm. „Cu un aport mediu de 230 calorii (cal)/100 grame (gr.), nu putem spune că pâinea e vinovată de kilogramele în plus atât timp cât mezelurile conţin, în medie, 350 cal/100 gr., iar caşcavalul, 380 cal/100 gr”, spune medicul nutriţionist, care adaugă că o banală felie de pâine are 80 de calorii, ceea ce, raportat la o raţie calorică obişnuită de 2.000 de cal/zi, nu reprezintă un pericol. „Glucidele sunt esenţiale supravieţuirii şi funcţionării optime a organismului uman, aşa că, indiferent de vârstă, greutate sau regimul alimentar, oferiţi-vă zilnic bucuria de a mânca o bucată de pâine. Fie că este albă, neagră, cu seminţe, cu tărâţe, cu ierburi aromate, cu ulei sau cu lapte, alegeţi-o în funcţie de preferinţe. Nimic nu poate fi mai gustos şi mai sănătos”, spune medicul nutriţionist.