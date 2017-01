O femeie a ajuns la spital după ce a fost muşcată de păianjen

După ce vara aceasta, la Spitalul Clinic Judeţean, au ajuns şase persoane înţepate de păianjen, unii dintre aceştia fiind atacaţi de specia de arahnide “Văduva Neagră”, ieri, la unitatea sanitară a ajuns o femeie care a necesitat îngrijiri medicale din aceeaşi cauză. “Eram în curte, ştergeam o masă, cînd deodată am simţit o înţepătură în deget. Am crezut că m-am înţepat într-un os şi cînd am mişcat mîna, am văzut un păianjen negru şi foarte mare. L-am chemat pe fiul meu care l-a prins într-un borcan”, a povestit Aurelia Pardos, de 63 de ani, din Basarabi. Medicii constănţeni au constatat că înţepătura a fost superficială şi femeia a fost externată imediat. Fiul femeii a adus şi păianjenul la spital, însă cadrele medicale nu se pot pronunţa dacă este vorba de specia Văduva Neagră.