O femeie a murit după ce i-a fost administrată altă grupă de sânge

O femeie a murit la Spitalul de Arși din București, după ce grupa de sânge i-a fost determinată incorect și i-a fost administrată altă grupă decât cea pe care o avea, a confirmat miercuri, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, Laurențiu Colintineanu.

"Incidentul a fost în data de 13 iunie și a fost raportat în 27 iunie. Este vorba despre o femeie în vârstă. În urma transfuziei femeia a intrat în șoc postransfuzional", a spus purtătorul de cuvânt.

Colintineanu a precizat că MS a dispus Inspecției Sanitare efectuarea unui control, în urma verificărilor fiind suspendată activitatea unității de transfuzii a spitalului.

"Am dispus controale Inspecției Sanitare, am tras concluzii și am suspendat activitatea unității de transfuzii. În acest moment, dacă un pacient are nevoie de transfuzie trebuie să se ia legătura cu Centrul de transfuzii București pentru ca specialiștii acestuia să vină să le facă testele de grupă și să le livreze sângele numai pentru acel pacient. Activitatea unității de transfuzii de la Spitalul de Arși a fost suspendată din cauză că aceasta funcționa fără autorizare. Controlul a avut loc pe 1 iulie. Pe data de 8 iulie s-a suspendat activitatea", a explicat purtătorul de cuvânt.