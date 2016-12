O femeie a născut în maşină, blocată de coloana oficială a preşedintelui Barack Obama

O femeie a născut în maşină, pentru că traficul era blocat de coloana oficială a preşedintelui Barack Obama. Totul s-a petrecut în statul Kentucky. Și mama, și copilul sunt acum bine. Jessica Brown era în drum spre maternitate, împreună cu soţul ei, când s-au intersectat cu mașinile din coloana oficială a preşedintelui Barack Obama, potrivit România TV. Agenţii de securitate au închis drumul, iar zeci de autoturisme au rămas blocate. Jessica a simțit că va naște și a intrat în panică. Soţul ei a sunat la ambulanţă, dar echipajul de urgenţă nu a putut ajunge la ei. "M-am dus la câteva maşini şi am întrebat dacă ştiu ceva despre moşirea unui copil", a declarat tatăl bebeluşului. Din fericire, a reuşit să găsească o asistentă medicală care să îl ajute. Bebeluşul, Arley, s-a născut în câteva minute. Mama este fericită. Atât ea, cât şi copilul sunt sănătoşi. "Este furioasă, însă, pe preşedinte", a spus Zakk Saterley, tatăl copilului. Mi-a spus "Este băiat" şi am zis "Da! Respiră? Are toate degetele de la mâini şi de la picioare?" Şi mama bebeluşului este fericită. Atât ea, cât şi copilul sunt sănătoşi. Dar este furioasă pe preşedinte, pentru că a făcut-o să nască în maşină. "A închis tot oraşul. Adică, ştiu că este preşedintele, dar mulţi oameni nu au putut să ajungă unde au avut treabă, aşa cum a fost cazul meu", s-a plâns Jessica Brown.