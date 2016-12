10:45:03 / 20 Iunie 2014

Și fiul este o viață după moarte...

Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța Domnului Manager Dan Căpățână, Domnului Director medical Dr. Mihnea Avram Domnului doctor anestezist Sorin Brovchin, Prelevare de organe la Constanţa În moarte cerebrală după un incident stupid O femeie de 46 de ani salvează mai multe vieţi http://www.telegrafonline.ro/1401656400/articol/269457/o_femeie_de_46_de_ani_salveaza_mai_multe_vieti.html Dar viețile celor rămași din familia ei (fiul Sinu Marius-Paul, 21 de ani; tatăl, Grosu Emilian, 78 de ani; sora Grosu Magdalena-Maria, 48 de ani) sunt în prezent grav puse în pericol, în continuare într-un mod relativ stupid, dar posibil de ameliorat în mod simțitor prin intermediul unui suport susținut și adecvat din partea sistemului de sănătate din România. Nu cred că se dorește ca Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța, Agenția Națională de Transplant să aibă donatori de organe într-un mod premeditat. Ca atare fac apel la bunăvoință, profesionalism, umanism, ca de la nivelul autorității dumeavoastre să încercați să sensibilizați Secția Clinica Psihiatrie (Dr. Cîrjaliu-Meliu Diana, Șef Secție Psihiatrie clinicapsihiatrie@yahoo.com, Tel- 0241662222 int.1205- As.Sef) pentru o atitudine profesională și umană maximală pentru bolnavul (tulburare de spectru autist), internat/"evadat repetat", Sinu Marius-Paul, fiul donatoarei de organe Grosu Cristina-Daniela. Concret, Sinu Marius-Paul fiul donatoarei de organe, Grosu Cristina-Daniela, este de mai mulți ani cu tulburări comportamentale, afecțiuni psihice, începând cu "fobie școlară","tulburare bipolară afectivă", în prezent diagnosticul fiind "tulburare de spectru autist", care într-adevăr i-au accentuat mamei propria tulburare bipolară-afectivă, incidentul stupid al morții sale, înecarea cu pâine, fiind pe fondul unui stil de mâncat compulsiv, în acest context. Încă din seara de 30 mai 2014, după ce în cursul zilei, în calitate de soră, îmi dădusem acordul pentru donarea a tot ce se poate urmare a morții cerebrale a surorii mele, fiul acesteia a făcut o criză de maximă violență, soldată inclusiv cu distrugeri materiale și poate ar fi urmat și agresiuni fizice, dacă nu aș fi fost inspirată să părăsesc locuința și să chem 112 cu ajutorul unei vecine. În contextul afecțiunilor sale psiho-comportamentale nu găsisem momentul să-i spun mai mult decât faptul că mama lui este în stare gravă la spital. Totuși se pare că a simțit, a intuit, așa cum poate a mai prins ceva de prin jur, dezlănțuirea lui cumplită fiind cu siguranță legată în consecință. Din seara de 30 mai 2014 (și ca atare neparticipând la înmormântarea mamamei sale din 1 iunie 2014), Sinu Marius Paul este internat la: Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța Secția Clinica Psihiatrie- Secție exterioară, Dr. Cîrjaliu-Meliu Diana, Medic Primar Psihiatru, Șef Secție Psihiatrie clinicapsihiatrie@yahoo.com, Tel- 0241662222 int.1205 (As.Sef) în prezent diagnosticul fiind "tulburare de spectru autist", cu recomandarea de "instituționalizare și tratament cronic". Deși inițial doamna doctor Cîrjaliu s-a exprimat pentru o perioadă de spitalizare mai mare, de aproximativ 30 de zile, în ziua de 16 iunie 2014, în condițiile în care starea pacientului Sinu Marius-Paul era doar "ușor ameliorată" și-a manifestat intenția pentru externare. Urmare a discuțiilor explicative pe care le-am purtat cu dânsa personal în cursul aceleiași zile a acceptat cu titlu de "favoare" să-l mai țină o săptămână, motivația oferită fiind că în conformitate cu raportările către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, durata medie de spitalizare pentru Secția Clinica Psihiatrie- Secție exterioară este de 6,1 zile, argument care deși procedural, mi s-a părut sec, mai ales în acest caz, dar nu l-am comentat. Am subliniat totuși că față de sistemul de sănătate din România, sora mea, ca donator de organe, eu personal, prin resposabilitatea consimțământului asumat, în acest sens, cu toată deschiderea și tăria, consider că, mai mult sau mai puțin întâmplător, am oferit "o valoare maximă", al cărei exemplu se dorește tot mai mult a fi urmat în Constanța, in societatea românească. Consider că mai mult ca oricând, în această situație extrem de nefericită și zbuciumată, este un act profesional și uman ca și sistemul de sănătate beneficiar al unui asemenea gest, să ofere maximul posibil în cazul lui Sinu Marius-Paul, respectiv o durată de spitalizare maximă, în condiții de siguranța împotriva "evadărilor" inerente repetate, pentru o ieșire în stare mai mult decât "ușor ameliorată". De asemenea solicit ajutor de specialitate în condițiile dependenței de etnobotanice și diverse droguri, aspect care a fost ignorat medical până în prezent, în cazul lui Sinu Marius-Paul. Menționez că starea "nepericuloasă" a lui Sinu Marius-Paul este strict dependentă de medicația specifică, iar în prezent, la domiciliu, nu există condițiile administrării acesteia, mai ales că atitudinea lui curentă este necooperantă și de refuz. Nu există nici condițiile angajării unei persoane externe în acest scop, bugetul familiei fiind reprezentat de o bună perioadă de timp doar de pensia tatălui meu, bunicul lui Paul, el la rândul lui extrem de firav acum și cardiac. Este evident că Sinu Marius-Paul nu poate rămâne mai mult decât se poate în grija Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Constanța, Secția Clinica Psihiatrie- Secție exterioară. Doresc să mă implic la maxim, în cel mai scurt timp posibil, pentru concretizarea recomandării de instituționaliare sau orice alte soluții durabile, dar pentru aceasta este nevoie și de un minim echilibru personal, care deocamdată este grav afectat de pierderea surorii mele (la doi ani de la cea a mamei), de lipsa resurselor financiare, de starea de reașezare profesională pe care trebuie imperios să o gestionez (deteriorată în mod special în ultimii ani de cei doi membri, Paul și mama sa/ sora mea, cu afectiuni psihice din familie), peste toate intervenind comportamentul terorizant al lui Paul inclusiv pentru un cartier întreg. Ca atare fac apel la bunăvoință, profesionalism, umanism, ca de la nivelul autorității dumeavoastre să încercați să sensibilizați conducerea Secției Clinica Psihiatrie (Dr. Cîrjaliu-Meliu Diana, Șef Secție Psihiatrie clinicapsihiatrie@yahoo.com, Tel- 0241662222 int.1205- As.Sef) pentru o atitudine profesională și umană maximală pentru Sinu Marius-Paul, fiul donatoarei de organe Grosu Cristina-Daniela, pentru a avea cu adevărat o valoare cât mai completă: Prelevarea de organe: vieți salvate după moarte, http://www.reporterntv.ro/stire/prelevarea-de-organe-vieti-salvate-dupa-moarte Cu aleasă prețuire, Magdalena-Maria Grosu Mobil: 0743.017.397