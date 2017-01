O femeie de 56 de ani, cel mai în vârstă model apărut vreodată în „Sports Illustrated“

Nicola Griffin, Nicky, cum o alintă cunoscuții, este o femeie de 56 de ani, cu doi copii, din Nottingham, care a devenit cel mai în vârstă model apărut de-a lungul timpului în ”Sports Illustrated”, după ce a pozat în bikini în cel mai recent număr al revistei, dedicat tendinţelor în materie de costume de baie. Femeia a mărturisit că n-a purtat niciodată bikini până la sesiunea foto pentru celebra revistă. Fotografia o înfăţişează cu o figură încrezătoare, purtând un costum de baie auriu, în două piese, în timp ce iese din mare, cu părul încărunţit revărsându-i-se pe umeri.

Nicky Griffin nu a fost aleasă de jurnaliştii de la ”Sports Illustrated”, ci de compania americană Swimsuits for All, care şi-a plasat fotografia publicitară în cel mai recent număr din revistă. Compania a ales, de asemenea, două alte fotomodele, cu forme mai voluptuoase decât ale fotomodelului clasic, pentru a ilustra ideea că vârsta şi proporţiile nu sunt oprelişti pentru a celebra diversitatea corpului feminin. ”Credeam că îmi vor da să port un costum dintr-o singură piesă, am fost surprinsă să aflu că voi poza în bikini. N-am purtat în viaţa mea bikini, dar voi purta de acum încolo. Compania Swimsuits for All cofecţionează costume de baie din materiale foarte bune, iar atunci când înaintezi în vârstă, ai nevoie de texturi bune, de calitate. La început eram emoţionată, dar apoi mi-am dat seama că nu mă deranjează ipostaza, ba chiar vă spun cu onestitate că aş purta bikini de-acum înainte”, a spus Griffin.

Nicky Griffin a început să practice modelling-ul în urmă cu trei ani. În timp ce stătea la coadă la banca Barclays din Nottingham, părul ei lung şi argintiu i-a captat atenţia unui reprezentant al unei companii locale de produse de îngrijire a părului. Compania White Hot Hair este specializată în produse de îngrijire a părului încărunţit, iar Griffin a semnat un contract în care se angaja să fie model pentru această firmă. Ea a pozat de atunci pentru mai multe companii de produse de înfrumuseţare şi a jucat inclusiv în reclame pentru televiziune. Griffin şi-a părăsit locul de muncă anterior, care presupunea organizarea unor excursii de schimb cultural pentru studenţi, între Londra şi Paris.

Revista ”Sports Illustrated” este editată de Time Inc. - parte din grupul de media american Time Warner -, care publică în prezent circa 130 de titluri în SUA şi la nivel internaţional, printre care se mai numără ”Time”, ”Fortune” şi ”People”.