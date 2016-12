O femeie din Tunisia va naşte 12 copii în această lună

O femeie din Tunisia spune că în această lună trebuie să nască 12 copii, după ce a făcut un tratament de fertilitate, relatează publicaţia britanică ”Daily Express”. Profesoara din nordul Africii spune că are şase băieţi şi şase fete. Femeia, care are în jur de 30 de ani, a apelat la tratament de fertilizare in vitro după ce a pierdut două sarcini. Dacă cei 12 copii se nasc toţi vii ar fi un miracol medical şi ar depăşi recordul mămicii americane Nadya Suleman, care a născut, după fertilizare, opt copii, fiind cei mai longevivi din lume. Medicii spun că e posibil ca toţi să se nască vii, însă sînt şanse foarte mici ca toţi să supravieţuiască.

Femeia le-a spus angajaţilor spitalului că abia aşteaptă să îşi strîngă în braţe copiii. Soţul acesteia, Marwan, a spus că la început a crezut că aceasta are gemeni, însă mai mulţi fetuşi au fost descoperiţi, iar bucuria a crescut odată cu numărul lor. Potrivit lui Marwan, medicii i-au spus soţiei sale că poate să nască natural, însă experţii spun că acest lucru ar fi imposibil. Şi medicii britanici pun la îndoială faptul că femeia este însărcinată în nouă luni. Peter Bowen-Simpkins, de la Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, a spus: ”Cum pot fi 12 copii în acelaşi timp într-un singur uter? Uterul nu se întinde atît. Ar fi trebuit să aibă o înălţime de peste doi metri”. El a precizat că majoritatea femeilor cu sarcini multiple pierd o parte din copii foarte timpuriu sau intră în travaliu mai devreme, atunci cînd există un risc foarte mare pentru fetus să moară.