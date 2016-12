O femeie nominalizată la conducerea Departamentului de Interne

Preşedintele Barack Obama a decis miercuri să mai numească o femeie în Cabinetul său şi să încredinţeze conducerea imensului Departament de Interne antreprenoarei Sally Jewell. Obama a fost criticat pentru că a optat, pentru posturile importante din noua sa echipă, mai ales pentru bărbaţi albi, ca Chuck Hagel la Pentagon, John Kerry la Departamentul de Stat sau Jack Lew la Trezorerie. Însă preşedintele a promis că va promova diversitatea prin viitoarele sale nominalizări. În cazul în care nominalizarea lui Sally Jewell va fi confirmată în Senat, această directoare a lanţului de magazine cu amănuntul Recreational Equipment Inc. îl va înlocui pe Ken Salazar la Departamentul de Interne. Acest departament este responsabil de resursele naţionale ale SUA, faună şi floră, parcuri naţionale sau probleme autohtone şi tribale. Obama a nominalizat-o, în ianuarie, pe Mary Jo White, o procuroare de la New York cunoscută pentru lupta sa împotriva crimei organizate, la conducerea SEC, organismul federal de reglementare şi control al pieţelor financiare însărcinat cu aplicarea reformei preşedintelui cu privire la Wall Street.

AUDIAT ÎN SENAT John Brennan, numit de Obama pentru a prelua conducerea CIA, Agenţia Centrală de Informaţii a SUA, a fost audiat ieri de senatori, în vederea confirmării sale în post. Dar, pentru a fi confirmat, John Brennan, în vârstă de 57 de ani, a trebuit să le dea răspunsurile potrivite legislatorilor republicani din Senat, unde aliaţii preşedintelui democrat nu dispun de majoritate calificată. În egală măsură însă, unele din cele mai sonore preocupări legate de Brennan au venit nu din partea republicanilor, ci chiar a democraţilor. La audierea în Comisia pentru Informaţii a Senatului, Brennan a fost bombardat cu întrebări despre controversata campanie cu drone americane din Pakistan, Yemen şi Somalia, campanie despre care tocmai a fost dezvăluit un document confidenţial. John Brennan a mai petrecut 25 de ani în cadrul CIA şi participă la combaterea reţelei teroriste al-Qaida, de la atentatele din 11 septembrie 2001. Colaborator apropiat al lui Obama în ultimii patru ani, el a fost prezent alături de acesta în subsolul Casei Albe, în ziua în care Osama bin Laden a fost ucis de un comando american în Pakistan. Pură coincidenţă sau manevră atent realizată, audierea sa are loc chiar după dezvăluirea unui document confidenţial al Departamentului Justiţiei ce justifică, între altele, atacurile ucigaşe executate în străinătate, inclusiv împotriva unor cetăţeni americani. Dacă va primi avizul favorabil al Senatului, John Brennan îi va succeda fostului general David Petraeus, constrâns să demisioneze în noiembrie, după dezvăluirea unei relaţii cu biografa sa.

MOBILIZARE ANULATĂ Armata americană a renunţat să trimită un portavion în Golf, anticipând tăieri bugetare severe, care ar putea afecta Pentagonul în martie. ”Secretarul în exerciţiu al Apărării, Leon Panetta, a amânat mobilizarea portavionului USS Harry S. Truman (CVN-75), care trebuia să plece astăzi din portul Norfolk, însoţit de crucişătorul USS Gettysburg”, a anunţat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, George Little. De mai mulţi ani, SUA mobilizează două portavioane în Golf, din cauza tensiunilor cu Iranul. În prezent, un singur portavion, USS John-Stennis, este mobilizat în zonă. Acesta va fi înlocuit, la începutul lui martie, de portavionul USS Dwight Eisenhower, căruia trebuia să i se alăture USS Harry S. Truman. Renunţând la mobilizarea portavionului Truman, un portavion nuclear puternic, cu 5.000 de oameni, Pentagonul poate economisi sute de milioane de dolari pe an. Într-un ultim discurs ţinut cu câteva zile înainte de înlocuirea de la conducerea Pentagonului, Panetta i-a criticat virulent, miercuri, pe aleşii americani. Dacă republicanii şi democraţii din Congres nu ajung la un acord bugetar până la 1 martie, pentru a evita tăieri automate în cheltuielile federale, bugetul Departamentului american al Apărării se va reduce cu peste 50 de miliarde de dolari pe an.

ÎNGĂDUINŢĂ RUSEASCĂ Rusia ar putea relua dialogul cu SUA în format 2+2 (şefii diplomaţiei şi miniştrii Apărării celor două ţări) pentru rezolvarea problemei scutului antirachetă în Europa, a anunţat, miercuri, ministrul adjunct al Afacerilor Externe, Serghei Riabkov. El şi-a exprimat speranţa că autorităţile americane vor accepta reluarea dialogului, după înţelegerea necesităţii acestuia. Ultimele două întâlniri în format 2+2 au avut loc în primăvara lui 2008, la Moscova, iar ulterior la Soci.