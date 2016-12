O fermă din Topalu, platou de filmare cu deţinuţi în roluri secundare

„Atenţie, linişte! Acţiune, motor!” se aude, de aproape o lună, pe platoul de filmare de la... Topalu. Într-o fermă, în mijlocul unei livezi din comuna constănţeană, 14 deţinuţi din penitenciarele din Craiova şi Tichileşti, judeţul Galaţi, îşi etalează talentul actoricesc în filmul „Eu cînd vreau să fluier, fluier”, produs de Daniel Mitulescu şi regizat de Florin Şerban. „Este un proiect îndrăzneţ, am adaptat o piesă de teatru scrisă de Andreea Vălean şi am început să turnăm acest lung metraj. Bugetul este unul de criză, un milion de lei, obţinut de la Centrul Naţional al Cinematografiei, însă ceea ce am făcut pînă acum ne mulţumeşte pe deplin, mai ales că filmul a fost deja achiziţionat de TVR!”, a declarat producătorul Daniel Mitulescu. Pelicula descrie drama unui adolescent de 17 ani, pe nume Silviu, închis într-un penitenciar din România, care află că mama lui, plecată de opt ani în Italia, s-a întors şi vrea să îl ia pe fiul mai mic, Marius, cu ea. „Disperat, Silviu vrea să împiedice acest lucru şi cere comandantului închisorii o permisie ca să meargă acasă. Pentru că mai are două săptămîni pînă la eliberare, cererea lui Silviu este respinsă. În acel moment, adolescentul ia decizia de a evada, însă planul său include şi sechestrarea unei studente la sociologie, care face practică cu deţinuţii şi de care este îndrăgostit!”, a povestit Daniel Mitulescu. În rolul principal a fost ales George Piştireanu, elev în clasa a XII-a la Liceul „Dinu Lipatti” din Bucureşti, iar studenta răpită este jucată de Anda Condeiescu, studentă în ultimul an la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică. Castingul a durat şapte luni, perioadă pe care regizorul Florin Şerban a petrecut-o în cele două penitenciare în căutarea actorilor perfecţi. Cei 14 deţinuţi, cu vîrste cuprinse între 18 şi 21 ani, au fost aleşi din peste 100 de candidaţi înscrişi la preselecţie, iar regizorul a făcut cursuri de actorie cu aceştia şi i-a învăţat cum să îşi spună replicile. Locul în care se toarnă acest film a fost ales după îndelungi căutări, ferma SC „Grădina Ursului” Topalu fiind transformată temporar în închisoare. Deţinuţii actori au fost cazaţi în penitenciarul Poarta Albă, de unde pleacă în fiecare dimineaţă la Topalu şi se întorc seara tîrziu. „Deţinuţii au fost aleşi dintre cei care îşi execută pedepsele în regim deschis şi semi-deschis şi nu sînt plătiţi, dar vor fi recompensaţi cu reducerea pedepselor cu şapte zile pentru o lună muncită. Pînă acum, oaspeţii nu ne-au creat probleme, stau împreună cu deţinuţii noştri şi se înţeleg bine!”, a declarat purtătorul de cuvînt al penitenciarului Poarta Albă, insp. Gabriel Botezan. Filmările au început în dimineaţa zilei de 8 aprilie şi se vor încheia pe 8 mai. Pentru figuraţie, echipa de filmare a apelat şi la sătenii din zonă, pe care i-a plătit cu 40 de lei pe zi, după cum susţin aceştia. „Premiera va avea loc la anul, însă înainte vom trimite filmul la festivalul de la Berlin, de la Cannes, unde sperăm să avem succes”, a adăugat producătorul. Deţinuţii au fost foarte încîntaţi să presteze această muncă şi se bucură de „vacanţă”, cu toate că sînt păziţi mereu de gardieni de la Poarta Albă. „Este o experienţă unică şi mă bucur că am avut parte de ea. Rolul meu este al doilea ca importanţă, pentru că sînt prietenul cel mai bun al lui Silviu, personajul principal, şi am mai multe replici de spus!”, a afirmat Ursu, deţinut în penitenciarul Craiova. Filmările la pelicula „Eu cînd vreau să fluier, fluier” au avut loc cu aprobarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.