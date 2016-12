O fetiţă trăieşte cu ajutorul câinelui său

Alida Knobloch este o fetiţă de 3 ani care are nevoie să fie ajutată să respire şi trăieşte normal datorită câinelui său, Domnul Gibbs. Alida a fost diagnosticată încă de când avea opt luni cu o hiperproducţie a celulelor endocrine. În prezent poate respira şi fără un rezervor de oxigen, dar îi este foarte greu şi oricând poate avea nevoie să fie asistată. Aşa s-a ajuns la soluţia ca Domnul Gibbs să o însoţească permanent, deoarece rezervorul de oxigen era mult prea greu pentru ea. Părinţii Alidei, Aaron şi Debbie Knobloch, s-au gândit că un câine dresat să-i ajute pe nevăzători poate fi o soluţie şi pentru micuţa lor. Când a apărut oportunitatea de a achiziţiona un astfel de câine, nu au stat pe gânduri şi s-au mutat chiar 3.200 de kilometri, la Louisville, în statul american Georgia. ”Alida este foarte ataşată de Domnul Gibbs, despre care spune: ”Este cel mai bun câine al meu”. Împreună cu el, fetiţa se joacă, aleargă şi chiar merge pe bicicletă”, a povestit mama fetiţei.

Această boală rară a fost descoperită pentru prima dată în 2005 şi mai sunt cunoscute doar 800 de astfel de cazuri în lume. Mama Alidei, Debbie Knobloch, de profesie asistentă medicală, îşi doreşte ca fetiţa ei să aibă o viaţă cât mai apropiată de normalitate. ”Alida nu se plânge de boala pe care o are. Acum, mai are momente când vrea să-şi dea jos tubul, dar noi îi spunem că nu e o idee prea bună. Îl iubeşte pe Domnul Gibbs şi el o iubeşte pe ea. Încercăm să-i facem viaţa mai uşoară, ea de-abia acum realizează că este diferită. Dar pe măsură ce legătura ei cu Domnul Gibbs devine mai puternică, credem că lucrurile vor deveni mai bune. Ca pereche, ei se descurcă foarte bine împreună, Domnul Gibbs are rezervorul de oxigen al fetiţei pe spate, iar Alida are lesa lui”, a mai povestit femeia. Boala Alidei ar putea regresa în timp. Până atunci, însă, micuţa cere mai mult ”O”, aşa cum îi spune ea rezervorului de oxigen, ori de câte ori simte nevoia. Acum, ambii părinţi sunt implicaţi în strângerea de fonduri pentru studiul aprofundat al bolii de care suferă Alida.