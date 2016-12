O firmă niponă vrea să construiască un ascensor spaţial

Obayashi, considerată una dintre cele mai serioase companii nipone, vrea să construiască un ascensor care să ducă pasageri în spaţiu, până în anul 2050, după modelul „ascensorului de sticlă” folosit de personajul Charlie în romanul „Charlie and the Great Glass Elevator”, scris de britanicul Roald Dahl. Obayashi se află pe punctul de a finaliza construcţia Tokyo Sky Tree, cel mai înalt edificiu din Japonia (634 de metri). Firma niponă a participat şi la construirea metroului din Dubai şi a Stadionului Australia, inaugurat cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Sydney.

Compania japoneză are în minte de această dată un şantier de o cu totul altă natură: un ascensor în spaţiu care să ruleze pe un cablu de nanotuburi din carbon, un material a cărui structură este de 20 de ori mai rezistentă decât cea a oţelului. Cabina s-ar putea deplasa graţie unei tije uriaşe care ar măsura 96.000 de kilometri, o dimensiune ce reprezintă un sfert din distanţa dintre Terra şi Lună. Deşi în romanul „Charlie and the Great Glass Elevator”, eroul lui Roald Dahl este propulsat în spaţiu în urma unei erori de manipulare, compania Obayashi îşi propune să trimită cu regularitate circa 30 de pasageri pe orbită în jurul Terrei. Acest ascensor special ar putea urca cu o viteză de 200 de kilometri pe oră, ceea ce-i permite să ajungă, după o călătorie de o săptămână, la o staţie orbitală, situată la o altitudine de 36.000 de kilometri. Turiştii spaţiali vor rămâne pe această platformă, dar savanţii de la bordul ascensorului şi-ar putea continua călătoria, până la capătul tijei. Singura problemă: compania recunoaşte faptul că nu deţine nicio estimare referitoare la costul acestui proiect faronic, că nu are niciun investitor potenţial şi nicio idee despre zona de pe Terra unde cablul ar putea fi fixat.