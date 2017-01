„O flotă NATO în Marea Neagră va aduce tensiuni“

Ambasadorul rus în România, Valeri Kuzmin, a declarat că o eventuală flotă NATO în Marea Neagră va aduce tensiuni în plus, iar brigada multinaţională ce va fi găzduită la Craiova face parte dintr-o campanie de implementare de echipament greu şi de exerciţii militare în apropierea graniţelor Rusiei. ”Dacă aţi avea o astfel de flotă, noi nu credem într-o astfel de flotă, atât timp cât este doar o presupunere. Şi nu este un secret, din câte îmi dau eu seama, că va fi o flotă NATO. Acest lucru va aduce tensiuni în plus, de care nu are nimeni nevoie în această regiune. Din mai multe motive, mai ales pentru că avem convenţii care limitează prezenţa străină în această regiune - de exemplu, Convenţia de la Montreux - şi, vedeţi, întreaga planetă a devenit destul de mică. Vedeţi că tensiunile dintr-o regiune pot influenţa alte regiuni, chiar şi îndepărtate. Dar aici, în această regiune destul de mică, evident, o concentraţie în exces a forţelor navale nu credem că ar fi o dezvoltare pozitivă pentru regiune”, a comentat diplomatul rus într-un interviu acordat Digi 24. Kuzmin a fost întrebat şi cum vede Rusia brigada multinaţională de la Craiova. ”Noi privim lucrurile acestea într-un cadru mai larg, într-un context mai amplu. Ştiţi că spre finalul anilor '90, secolul trecut, a fost un act fundamental semnat de Rusia şi NATO, care stipula că nu se mută trupe masive de luptă în ţările din vecinătatea Rusiei. Credem că orice construcţie de acest tip de forţe, care sunt deja în alte ţări şi de asemenea, parţial, şi în România, în anumite ţări sunt aduse noi unităţi de militari, iar nouă ni se spune să nu ne îngrijorăm pentru că sunt aduse prin rotaţie, personalul militar va sta acolo doar 6 luni şi apoi se rotesc trupele. Noi credem că nu este o diferenţă prea mare legat de bazele pe care aceste trupe sunt acolo, permanent sau prin rotaţie. Acesta este un pretext şi este deja un fapt că pretextul este folosit pentru a fi implementat echipament greu, pentru a fi făcute exerciţii militare complexe în apropierea graniţelor noastre. Noi credem că aceasta este diferenţa. Vedeţi, poate previn întrebarea următoare, că Rusia organizează exerciţii militare. Trebuie să ne amintim mereu că le organizăm pe teritoriul nostru naţional. În ceea ce priveşte forţele NATO, ele sunt aduse aici de la distanţe mari, uneori de dincolo de ocean”, a răspuns Kuzmin.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat la finalul şedinţei CSAT din septembrie că brigada multinaţională convenită la summitul NATO de la Varşovia va funcţiona la Craiova, având la bază Brigada II Infanterie Rovine. El a reiterat faptul că în cursul anului 2017 va fi declarată capacitatea iniţială a brigăzii, ceea ce înseamnă că organizarea va începe, urmând ca în 2018 - în cel mai optimist scenariu - brigada să devină funcţională.