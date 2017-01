Actriţa Angela Scoular, o fostă Bond Girl, s-a sinucis luni, la vârsta de 65 de ani, înghiţind o cantitate neprecizată dintr-un lichid toxic. Actriţa britanică, care a apărut în două filme din seria ”James Bond”, suferea de cancer intestinal. Poliţia a ajuns la reşedinţa actriţei din nord-vestul Londrei, luni, la ora locală 1.50, după ce aceasta înghiţise deja lichidul toxic. Angela Scoular a fost transportată de urgenţă la spital, însă medicii nu au mai putut să o salveze şi a decedat în aceeaşi zi, la ora locală 5.28. Ea era căsătorită din anul 1982 cu actorul Leslie Phillips, în vârstă de 86 de ani.

Considerată una dintre cele mai talentate actriţe britanice, Angela Scoular s-a remarcat în serialul de televiziune ”You Rang, M\'Lord?” şi într-un remake din 1967 al filmului ”La răscruce de vânturi”. Printre rolurile ei notabile din televiziune se numără cele din producţiile ”The Avengers”, ”Penmarric” şi ”As Time Goes By”. Angela Scoular a jucat şi în două filme din seria ”James Bond”, interpretând personajul ”Buttercup” în ”Casino Royale” (1966) şi personajul ”Ruby Bartlett” în ”În slujba Majestăţii Sale / On Her Majesty\'s Secret Service” (1969). Actriţa britanică a jucat şi în lungmetrajul ”A Countess From Hong Kong” (1967), alături de Marlon Brando şi Sophia Loren, dar şi în ”Here We Go Round the Mulberry Bush” (1968) şi în comedia britanică ”Doctor in Trouble” (1970).