O fotografie cu nudul Madonnei, vîndută cu 37.500 de dolari

O fotografie cu nudul Madonnei, realizată în 1979, a fost vîndută la o licitaţie a casei Christie\'s din New York, contra sumei de 37.500 de dolari. Imaginea, realizată de fotograful Lee Friedlander, a fost cumpărată prin licitaţie telefonică, de o persoană care a dorit să rămînă anonimă. Fotografia a fost realizată pe vremea cînd Madonna era încă o dansatoare aspirantă. Fotografia a apărut pentru prima dată într-o ediţie din 1985 a revistei ”Playboy”. Recent, Madonna a pozat pentru un pictorial unde apare în ipostaze erotice, alături modelul brazilian Jesus Luz, în vîrstă de 22 de ani, despre care presa spune că este noul iubit al vedetei. Pictorialul va fi publicat în ediţia din martie a revistei ”W”.

Madonna, născută pe 16 august 1958, este una dintre cele mai celebre artiste americane. Născută în Bay City, Michigan şi crescută în Rochester Hills, Michigan, Madonna s-a mutat la New York, pentru a urma o carieră în dansul modern. După ce a făcut parte din formaţii de pop precum Breakfast Club şi Emmy, ea a debutat cu albumul ”Madonna”, în 1983. Descrisă de numeroase ori drept una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, ea este şi cea mai bine vîndută cîntăreaţă a secolului XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 200 de milioane de albume vîndute în întreaga lume. În martie anul trecut, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Madonna s-a clasat pe locul întîi în topul cîntăreţilor cu cele mai mari venituri pe anul trecut, cu 242,2 milioane de dolari, informează revista de specialitate “Billboard”. Chiar dacă albumul său s-a clasat doar pe locul 50 în ceea ce priveşte vînzările fizice, iar în topul vînzărilor în format digital ea a ocupat poziţia a 14-a, Madonna a obţinut cele mai mari încasări cu turneul pe care l-a început în 2008. Turneul Sticky & Sweet al Madonnei a încasat, în 2008, 229,9 milioane de dolari, chiar dacă producţia extravagantului show a înghiţit circa 40% din acest total. Însă, Madonna a mai avut încasări şi din vânzări de obiecte promoţionale şi albume.