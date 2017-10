O fotografie cu Theresa May la Bruxelles, țintă a glumelor online

Rețelele sociale și o parte din presa britanică glumesc pe seama prim-ministrului Theresa May care apare într-o fotografie, singură la o masă goală, la summitul european de la Bruxelles, "metaforă", pentru unii, a negocierilor pe tema Brexit-ului, relatează vineri France Presse. În acest clișeu devenit viral în numai câteva ore, șefa guvernului britanic este așezată la o masă mare decorată cu patru ghivece de flori, privind în jos, pierdută în gândurile sale. Ea îl aștepta de fapt pe președintele Consiliului European, Donald Tusk, cu care trebuie să vorbească. Ironici, internauții au făcut rapid legătura cu situația politică a Theresei May, contestată de la înfrângerea sa în alegerile legislative din iunie anul trecut, dar și din cauza riscului de stagnare a negocierilor referitoare la Brexit cu celelalte 27 de state ale UE. "Am crezut sincer că era o imagine ilustrativă a singurătății absolute. Dar nu. Acesta este primul nostru ministru la Bruxelles astăzi ", a scris pe Twitter Nooruddean. "Iată o fotografie a Theresei May cu toți prietenii ei apropiați", a glumit la rândul său utilizatorul ''Nasmamu''.

Alții au profitat de ocazie pentru a ridiculiza pretențiile guvernului britanic de a dori să semneze cu ușurință acorduri comerciale cu restul lumii odată ce țara va fi părăsit UE.

"Theresa May înconjurată de toate acordurile comerciale pe care le vom semna în curând după Brexit", a scris Marcus Johns.

Ziarul conservator The Daily Telegraph a ironizat la rândul lui fotografia cu o legendă: "Theresa gândindu-se la opțiunile ei", adică patru ... ghivece de flori.

"Săraca Theresa May", a rezumat ediția britanică a Huffington Post, potrivit căruia imaginea este "percepută ca o metaforă brutală a izolării Regatului Unit în timpul negocierilor pentru Brexit".