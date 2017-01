O funcţionară italiană cere drepturi de autor asupra filmului “Strania poveste a lui Benjamin Button”

O funcţionară italiană a dat în judecată producătorii, scenaristul şi regizorul filmului “The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button” şi susţine că scenariul peliculei are la bază o poveste scrisă de ea în 1994. Filmul regizat de David Fincher, care prezintă povestea unui bărbat care se naşte bătrîn şi întinereşte este filmul care a primit cele mai multe nominalizări la premiile Oscar, 13, la cel mai importante categorii, precum Cel mai bun film şi cel mai bun actor pentru prestaţia lui Brad Pitt. “The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button” este inspirat dintr-o nuvelă din anul 1921 semnată de F. Scott Fitzgerald şi a beneficiat de un scenariu original.

Adriana Pichini, o muncitoare italiană, a declarat că filmul este bazat pe o poveste scrisă de ea în urmă cu 15 ani, intitulată “Il ritorno di Arthur all\'innocenza”, în traducere Întoarcerea lui Arthur la inocenţă. Povestea a fost înregistrată de autorităţile italiene în domeniul drepturilor de autor în anul 1994, Adriana Pichini susţinînd că aceasta a fost trimisă publisherilor din SUA, dar nu a fost niciodată publicată. Conform lui Gianni Massaro, avocatul Adrianei Pichini, a fost deschis un proces la Tribunalul din Roma, ceea ce înseamnă că un judecător se va uita la film şi va citi povestea. Tribunalul va lansa o anchetă dacă judecătorul consideră că sînt similitudini suficiente pentru a o garanta. Gianni Massaro, cunoscut în industria cinematografiei italiene şi fost preşedinte al asociaţiei audiovizualului italian ANICA, a declarat că nu ştie dacă Adriana Pichini va cere despăgubiri financiare de la regizorul David Fincher, scenaristul Eric Roth şi de la producătorii filmului.

Filmul “The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button” relatează povestea de dragoste dintre Benjamin Button, interpretat de Brad Pitt şi Daisy, rol jucat de Cate Blanchett, dar şi bucuriile şi tristeţile trăite de cei doi, pe măsură ce unul întinereşte, iar celălalt devine tot mai bătrîn.