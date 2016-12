O geantă superbă şi ruj, stilul Isabella Rossellini

Actriţa Isabella Rossellini, în vârstă de 59 de ani, care este considerată încă una dintre cele mai frumoase femei din lume, consideră că revistele glossy, chiar şi celebra „Vogue”, conţin sfaturi de modă numai pentru femei tinere, iar cele de vârsta sa sunt uitate. Vorbind despre revista “Vogue” în particular, actriţa a spus că citeşte doar paginile dedicate evenimentelor sociale, nu şi pe cele dedicate modei. “Nu citesc Vogue întrebându-mă ce o să port, deoarece totul este prezentat pe trupuri prea tinere. Trebuie să mă uit pe paginile dedicate evenimentelor sociale ca să văd femei de vârsta mea, ca să văd cum este îmbrăcată Amanda Burden şi să mă gîndesc că poate ar trebui să încerc acelaşi lucru”, a declarat Isabella Rossellini. “Revistele dau sfaturi doar persoanelor tinere: “Dacă eşti brunetă, această culoare te avantajează cel mai mult”. Dar mi-ar plăcea revista dacă ar scrie: “Dacă ai 60 de ani şi gâtul tău arată aşa, ai putea purta asta”, a mai spus vedeta.

Isabella Rossellini, care a fost şi ea model şi a apărut pe copertele unor reviste precum “Vogue”, “Harper\'s Bazaar” sau “Vanity Fair”, a vorbit şi despre femeile care o inspiră. A precizat că aspiră la stilul lui Jackie Onassis şi Georgia O\'Keefe, dar le-a lăudat şi pe Catherine Deneuve şi Meryl Streep. A mai mărturisit că stilul ei vestimentar este o alegere pe care a făcut-o când se apropia de vârsta de 30 de ani şi a început să lucreze ca model. “O geantă superbă, bijuterii şi un ruj roşu şi eşti gata”, a spus aceasta.

În ceea ce o priveşte pe mama sa, Ingrid Bergman, un simbol al stilului, Isabella Rossellini îşi aminteşte că vedeta Hollywood-ului anilor \'40-\'50 se întreba de multe ori cu ce ar trebui să se îmbrace. Pe de altă parte, Elettra Wiedemann, fiica în vârstă de 28 de ani a Isabellei Rossellini, a declarat că mama ei este mereu elegantă, atât în public, cât şi acasă. “Chiar dacă suntem numai noi acasă, ea este mereu foarte elegantă”, a declarat aceasta.

Isabella Rossellini este una dintre cele mai renumite actriţe ale generaţiei sale, devenind în ultimii ani o reputată regizoare şi producătoare de film. Fiica actriţei suedeze Ingrid Bergman şi a regizorului italian Roberto Rossellini, Isabella şi-a început cariera în New York, lucrând ca jurnalist şi creator de modă. Debutul în cinematografie s-a produs în 1976, când a jucat alături de mama ei în filmul “A Matter Of Time”, regizat de Vincente Minelli. A jucat apoi într-o serie de filme realizate de regizori renumiţi precum Robert Zemeckis, Joel Schumacher, John Schlesinger, Stanley Tucci, Peter Greenaway şi mulţi alţii. Isabella Rossellini a devenit celebră pe plan internaţional după ce a jucat în filmele regizate de David Lynch “Blue Velvet / Catifeaua albastră” în 1986 şi “Wild at Heart / Suflet sălbatic” din 1990. În afara carierei din cinematografie, Isabella Rossellini a fost, totodată, unul dintre cele mai renumite fotomodele din industria modei şi a produselor cosmetice din anii \'80.