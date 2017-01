O hologramă japoneză triumfă pe scenele din întreaga lume

Hatsume Miku este o hologramă japoneză care, grație tehnologiei 3D de ultimă oră, triumfă pe scenele din întreaga lume. Deși este un personaj inspirat din benzile desenate, Hatsume Miku este artista niponă cu cel mai mare succes mondial, cu încasări de milioane de dolari. Are 2,3 milioane de admiratori pe Facebook și însăși Lady Gaga și-a exprimat interesul de a o avea pe scenă alături de ea.

Holograma reprezintă o fată în vârstă de 16 ani, care are 1,58 înălțime și cântărește 43 de kilograme. Este îmbrăcată cu fuste foarte scurte și cu cizme lungi care îi ajung până la pulpă. Are părul lung de culoare albastru turcoaz, împletit în două cozi, totul în stil de benzi desenate. Deși Hatsume Miku sună ciudat, numele ei înseamnă ”primul sunet al viitorului”. Ideea hologramei nu este însă originală și alți artiști înaintea ei s-au ascuns în spatele unor personaje animate, precum Gorillaz, căruia britanicul Damon Albarn i-a împrumutat vocea. Hatsume Miku are în prezent un repertoriu de peste 100.000 de cântece, mii de videoclipuri și alte producții. Următorul pas pentru Miku erau concertele. Transformată în hologramă 3D, Hatsune Miku suscită aceeași pasiune ca orice interpret destinat publicului adolescent, iar la concertele sale nu mai există niciun loc liber. Lady Gaga a angajat-o anul acesta pentru turneul ei Artpop. Hatsume Miku a susținut totuși singură concerte la Singapore și Los Angeles și primește mesaje de încurajare din Mexic și până în Columbia. Atenți la piața internațională, realizatorii ei se gândesc acum la un repertoriu în limba engleză.