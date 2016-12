O iarnă atipică: urmează trei zile calde!

N-ar trebui să fie o surpriză faptul că, după câteva zile cu temperaturi mai mari decât este normal pentru această perioadă, vine frigul. Aşadar, meteorologii prognozează pentru următoarele trei zile o vreme mai caldă decât normalul perioadei în aproape toată ţara, cu temperaturi maxime ce pot ajunge chiar şi la 10 grade Celsius în zona Dobrogei. Ulterior, în perioada 8-12 februarie, valorile termice scad la nivel naţional şi revin precipitaţiile, la început sub formă de ploaie, după care mixte şi sub formă de ninsoare, relevă prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), publicată ieri şi valabilă pentru intervalul 4-17 februarie 2013. În ce priveşte regiunea Dobrogei, prognoza ANM relevă faptul că astăzi, mâine şi poimâine vremea va fi caldă, cu maxime termice situate la valori medii de 8-10 grade Celsius. Începând de pe 8 februarie, temperaturile diurne vor scădea uşor şi se vor situa, până la sfârşitul intervalului, în medie, între 4 şi 6 grade Celsius. În primele nopţi, temperaturile minime vor fi uşor pozitive, până la medii de 4 grade Celsius, dar începând din 9 februarie vor scădea uşor şi vor fi apropiate de pragul de îngheţ. Se vor semnala precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie, exceptând zilele de 7, 10 şi 11 februarie, când vor fi moderate cantitativ.

Pentru cine are de gând să petreacă weekend-ul la munte, veştile sunt bune. Valorile termice maxime se vor situa la medii de 0 grade Celsius, apoi vor scădea uşor şi se vor menţine, până la sfârşitul intervalului, între -4 şi -2 grade Celsius. Din 6 februarie, temporar, vor fi ninsori în general slabe cantitativ, cu menţiunea că în zilele de 6 şi 7 februarie precipitaţiile vor fi şi sub formă de lapoviţă sau ploaie.

Menţionăm că prognoza ANM, valabilă pentru perioada 4-17 februarie 2013, are la bază datele provenite de la Centrul european pentru prognoze pe medie durată din Reading, Anglia.