O incursiune în istoria jazz-ului arhaic, alături de Harry Tavitian şi Cserey Csaba

Jazzmanul constănţean Harry Tavitian va reveni în această toamnă, în oraşul natal, pentru a susţine un concert dedicat exclusiv publicului de jazz de la malul mării. Alături de artistul complex Harry Tavitian (pian, voce, fluiere) va cînta în premieră, la Constanţa, Cserey Csaba din Satu Mare (percuţie). Concertul are loc mîine seară, de la ora 21.00, în clubul „Doors“.

„Acest concert e un lucru pe care îl fac cu mare plăcere, pentru oamenii dornici de jazz din Constanţa. Iar faptul că alături de mine cîntă Cserey Csaba este o bucurie în plus pentru mine, deoarece, în ultima vreme, am avut împreună foarte multe concerte“, a declarat Harry Tavitian. Prima seară a concertului va aduce în atenţia publicului compoziţii comune Tavitian-Csaba. Totodată, artiştii vor face o incursiune în istoria jazzului. Cea de-a doua parte a concertului cuprinde prelucrări de jazz dupa colinde româneşti culese de Bela Bartok, colinde armeneşti şi gospeluri, în avanpremieră la CD-ul pe care cei doi îl vor lansa la sfîrşitul lunii noiembrie. Despre colegul său de scenă, Harry Tavitian afirmă: „Cserey Csaba îmi este un partener foarte drag. Are mult rafinament, sensibilitate, plus un simţ extraordinar al ritmului şi al… umorului“. La rîndul său, percuţionistul spune despre pianistul constănţean: „Harry e un om foarte interesant, misterios, atras ca şi mine de lumea Orientului. Simt că în jazz mă exprim pe mine însumi şi reuşesc să transmit această emoţie şi publicului. Muzica pe care o fac cu Harry este ceva aparte, ceea ce e chiar esenţa jazzului: spontaneitatea şi trăirea adevărată“.

În luna septembrie, pianistul Harry Tavitian fost invitat special al Galei Tînărului Actor „Hop“, la Mangalia. Atunci, într-o sală arhiplină, artistul a fascinat publicul de toate vîrstele cu forţa, originalitatea şi misterul stilului său care îl individualizează în peisajul jazzului autohton şi nu numai, valoarea sa fiind deosebit de apreciată şi la nivel internaţional. Preţul biletelor la concertul Harry Tavitian - Cserey Csaba din clubul „Doors“ este de 25 de lei, iar tichetele se pot achiziţiona de la sediul clubului.