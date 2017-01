O indiancă de 70 de ani a devenit cea mai bătrînă mamă din lume

Cea mai bătrînă mamă din lume este o femeie din India, în vîrstă de 70 de ani, care a născut gemeni prin cezariană, într-un spital din oraşul Muzaffarnagar, relatează “Daily Mail”. Ea a vrut să aibă un băieţel, un moştenitor, dorinţă care a transformat-o pe Omkari Panwar, de 70 de ani, în cea mai bătrînă mamă din lume. Tatăl copiilor este soţul ei, Charan Singh Panwar, de 77 de ani. Pentru a plăti pentru inseminarea in vitro, tatăl, un fermier pensionat, şi-a vîndut bizonii, şi-a ipotecat pămîntul, a cheltuit toate economiile sale de o viaţă şi a luat un împrumut de la o bancă. Doamna Panwar a dat naştere la doi copii, un băieţel şi o fetiţă, prin cezariană, într-un spital din Muzaffarnagar, aflat la şapte ore depărtare de capitala indiană New Delhi. Gemenii, ambii născuţi prematur, dar sănătoşi, cîntăresc în jur de 900 de grame fiecare, potrivit medicilor. Soţii Panwar mai au două fete adulte şi cinci nepoţi, însă ei îşi doreau un băiat care să beneficieze de moştenire şi să aibă cine să muncească pămîntul.

“Cele opt luni de sarcină au fost foarte dificile. Dar am mai născut înainte, aşa că am ştiut la ce să mă aştept. Cîteodată trebuie să înduri ca să iasă ceva bun”, a declarat bunicuţa redevenită mămică. “În sfîrşit avem un fiu şi un moştenitor. Ne-am rugat la Dumnezeu, am fost la sfinţi şi am vizitat locuri religioase. Tratamentul m-a costat foarte mult, dar naşterea unui fiu merită. Acum pot muri un bărbat fericit şi un tată mîndru”, a spus tatăl gemenilor. Mama nu are niciun certificat de naştere, dar se ghidează după momentul în care India a cîştigat independenţa pentru a-şi calcula vîrsta. Îşi aminteşte că avea 9 ani cînd britanicii au plecat din India, adică în prezent are 70 de ani. “Nu înseamnă nimic pentru mine că sînt cea mai bătrînă mamă din lume. Vreau doar să îmi văd copiii şi să îi îngrijesc cît mai pot”, a spus ea. “Am fost şocat cînd bătrîna mi-a spus că e însărcinată. Practic medicină de 20 de ani şi nu am mai auzit de un astfel de caz”, a spus ginecologul Nisha Malik, care a ajutat la naşterea celor doi copii. Omraki Panwar se recuperează în prezent în spital.