O înregistrare video cu Marilyn Monroe şi Clark Gable, la licitaţie

Luna viitoare, la Las Vegas, va fi scoasă la licitaţie o înregistrare video cu Marilyn Monroe şi Clark Gable, care îi surprinde pe aceştia în timpul filmărilor la ”Inadaptaţii” (1960), un lungmetraj ce avea să fie ultimul din carierele celor doi mari actori. Două role de peliculă de opt milimetri, ce conţin o înregistrare video mută, de 47 de minute, intitulată ”On Set With The Misfits”, în traducere Pe platouri cu inadaptaţii, sînt evaluate la o sumă cuprinsă între 10.000 şi 20.000 de dolari. Licitaţia va avea loc la Planet Hollywood Resort and Casino din Las Vegas, pe data de 12 iunie şi este organizată de Casa Julien\'s Auctions.

Potrivit casei de licitaţii, înregistrarea a fost realizată de fotograful amator Stanley Floyd Kilarr. Acesta s-a ocupat de înregistrarea imaginilor cu starurile şi echipa de filmare pe platourile lungmetrajului, care a fost ultimul film finalizat din carierele ambilor actori. Clark Gable a suferit un al patrulea infarct imediat după încheierea filmărilor şi a murit pe data de 16 noiembrie 1960, cu două luni înainte de lansarea filmului în SUA, iar Marilyn Monroe a murit pe 5 august 1962. Stanley Floyd Kilarr a făcut parte din echipa tehnică a lungmetrajului şi a realizat din aceste înregistrări propriul său film, asupra căruia deţine şi drepturi de autor. În film, alături de Marilyn Monroe şi Clark Gable mai apar Montgomery Clift, Thelma Ritter şi regizorul John Huston. Foarte puţine persoane ştiau despre existenţa filmului, care va fi vîndut împreună cu drepturile de utilizare, acest lucru însemnînd că viitorul proprietar îl va putea include în documentare sau îl va putea lansa pe DVD.