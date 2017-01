O înregistrare XXX cu soţii Parker-Longoria a apărut pe Internet

O înregistrare video personală, care îi are ca protagonişti pe actriţa americană Eva Longoria şi pe soţul acesteia, jucătorul de baschet Tony Parker, a apărut pe cîteva site-uri destinate adulţilor. Înregistrarea conţine imagini extrem de excitante cu diva latino din “Neveste disperate” Eva Longoria şi starul NBA Tony Parker. Dacă este original, filmul ar putea fi considerat cea mai fierbinte înregistrare video “scursă” pe Internet de la cea care îi are ca protagonişti pe Paris Hilton şi Rick Salomon, comercializată ulterior ca film pornografic sub titlul “One Night in Paris”. Înregistrarea video a cuplului Parker-Longoria este disponibilă doar pe site-urile de Internet cu plată.

Tony Parker şi Eva Longoria s-au căsătorit în iulie, la un castel din Paris. Eva Longoria, în vîrstă de 32 de ani şi Tony Parker, în vîrstă de 25 de ani, s-au întîlnit în 2004, după un meci al celor de la Spurs la care actriţa venise însoţită de tatăl ei.