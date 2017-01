O intervenţie SMURD la trei minute!

La nivel naţional se înregistrează o intervenţie SMURD la fiecare trei minute, anunţă subsecretarul de stat în Ministerul Sănătăţii (MS), dr. Raed Arafat. Oficialul a apreciat că, până la sfârşitul anului, în toate judeţele din România vor exista astfel de echipaje, mai ales că numărul de intervenţii a crescut foarte mult în ultimii ani. Din păcate există încă şase judeţe neacoperite cu echipaje SMURD, dar situaţia se va reglementa, asigură secretarul de stat. Este vorba despre Tulcea, Teleorman, Gorj, Covasna, Sălaj şi Caraş-Severin. “Acum, la trei minute, există o intervenţie SMURD pe plan naţional. Faţă de acum doi-trei ani, numărul de intervenţii a crescut enorm, iar din punctul de vedere al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, ponderea intervenţiilor medicale tip SMURD prin echipaje de prim-ajutor şi reanimare e la 80%. MS a finalizat procedura de achiziţii de ambulanţe, în prezent fiind în curs procedura pentru elicoptere. O parte din ambulanţe vor ajunge şi la SMURD şi vor permite deschiderea a încă 30-35 de echipaje în următoarele luni”, a spus Arafat. Potrivit oficialului, în acest an, prin acordul-cadru de achiziţii de ambulanţe şi elicoptere, vor fi cumpărate cel puţin 250 de ambulanţe şi se vor contracta între două şi şase elicoptere. Elicopterele nu sunt pe stoc, iar livrarea ar putea avea loc într-un an, un an şi jumătate, a precizat Arafat, potrivit căruia planul strategic prevede ca, pe lângă punctele dotate deja cu elicoptere - din Bucureşti, Târgu Mureş şi Iaşi (la Iaşi funcţionează un elicopter militar, care va trebui înlocuit cu unul al MS - n.r.) - să mai fie acoperite zone precum Craiova şi Timişoara-Arad, dar şi Constanţa.