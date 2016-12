O italiancă susţine că a intrat în politică după întîlniri cu Berlusconi

O tînără italiancă afirmă că întîlnirile cu premierul Silvio Berlusconi şi participarea la petrecerile acestuia i-au permis să obţină fonduri şi să candideze în alegerile locale din oraşul Bari, după ce i se propusese să candideze în scrutinul europarlamentar, relatează ”Corriere della Sera”. Tînăra Patrizia D’Addario a candidat pe lista intitulată ”Regiunea Puglia înainte de toate”, asociată cu Partidul Poporului Libertăţii (PdL, de guvernămînt), la ultimele alegeri din Bari, desfăşurate la începutul lunii iunie. Tînăra a participat la primele săptămîni de campanie electorală alături de ministrul pentru Relaţiile cu Regiunile, Raffaele Fitto. Ulterior a decis să se retragă de pe această listă şi să spună adevărul.

Într-un interviu acordat ”Corriere della Sera”, Patrizia D\'Addario povesteşte cum a ajuns să îl cunoască pe Silvio Berlusconi, precizînd că deţine înregistrări realizate la întîlnirile cu premierul. ”M-au pus pe listă pentru că am participat la două întîlniri la Palatul Grazioli (reşedinţa din Roma a premierului Berlusconi). Am dovezi şi vreau să povestesc tot ce s-a întîmplat”, spune Patrizia. Tînăra a mers pentru prima dată la reşedinţa premierului în octombrie 2008. ”Un prieten din Bari mi-a spus că doreşte să mă prezinte cuiva, pentru a participa la o petrecere care urma să se desfăşoare la Roma. I-am explicat că va trebui să îmi plătească transportul şi am stabilit suma de 2.000 de euro. După aceea, mi l-a prezentat pe un anume Giampaolo”, explică tînăra, care susţine că scopul ei era să rezolve problema obţinerii autorizaţiei pentru construirea unei case pe un teren al familiei sale. Trimisă la Roma, tînăra a fost preluată de un şofer care i-a spus că va merge la o petrecere organizată de Silvio Berlusconi. ”Am fost dusă într-un salon foarte mare, unde erau şi alte fete, în total vreo 20. Am fost servite cu pizza şi şampanie. Apoi a apărut Silvio Berlusconi. Nu îl mai întîlnisem niciodată. Ne-a salutat pe toate şi s-a oprit să discute cu mine. M-a întrebat cu ce mă ocup, iar eu i-am spus de casa pe care aş vrea să o construiesc pe terenul familiei mele. Ne-a arătat imagini de la întîlnirea sa cu George W. Bush, fotografii din vilele sale, a cîntat şi a spus bancuri”, îşi aminteşte Patrizia. După petrecere, tînăra a refuzat să înnopteze la reşedinţa premierului, alegînd să stea la un hotel din Roma. ”Era noapte şi am ales să merg la un hotel. Giampaolo mi-a spus că îmi dă doar cîteva sute de euro, pentru că am refuzat să rămîn peste noapte la vilă. M-am întors la vila Grazioli peste două săptămîni, exact în seara cînd Barack Obama a cîştigat alegerile din SUA”, dezvăluie Patrizia, afirmînd că dovezile sale sînt biletele de avion, mărturiile altor două fete şi înregistrările întîlnirilor. ”Nimeni nu poate nega. Am biletele de avion, la hotel m-am întîlnit cu alte două fete, iar Giampaolo a organizat totul şi de această dată. Şoferul m-a dus la vila premierului, dar în acea seară nu mai erau alţi invitaţi. Cînd m-a văzut, premierul şi-a amintit imediat de casa pe care eu vreau să o construiesc. Şi m-a invitat să rămîn peste noapte”, explică tînăra. Întrebată dacă şi-a petrecut noaptea cu Berlusconi, Patrizia a răspuns: ”Am înregistrările celor două întîlniri. Se aude vocea premierului, plus că sînt mulţi martori. În trecut am avut probleme mari cu un bărbat şi, cînd am întîlniri importante, fac mereu înregistrări”, dezvăluie tînăra. Patrizia susţine că, după această noapte, Berlusconi a sunat-o pentru noi întîlniri, dar ea a refuzat. Ulterior, tinerei i s-a propus să candideze în alegerile europene, dar propunerea a fost retrasă după scandalul din presă privind aceste candidaturi. A fost însă introdusă pe lista pentru alegerile locale din Bari, dar a decis să dezvăluie adevărul pentru că nu a reuşit să rezolve problema autorizaţiei de construcţie, iar gărzile lui Berlusconi au oprit-o să discute cu acesta în timpul unei vizite la Bari. În plus, casa ei a fost spartă la puţin timp după întîlnirile cu premierul, fiind furate CD-uri şi calculatoare.

Ca reacţie la materialul publicat de ”Corriere della Sera”, premierul Berlusconi a declarat pentru ziarul ”La Repubblica”: ”Încă o dată, ziarele scriu mizerii şi minciuni. Eu nu voi fi afectat de aceste atacuri şi voi continua să lucrez pentru binele ţării”. Silvio Berlusconi a fost implicat în mai multe scandaluri, în ultima vreme, după ce presa a dezvăluit legăturile sale cu o adolescentă din Napoli, Noemi Letizia. După participarea lui Berlusconi, în vîrstă de 72 de ani, la petrecerea de majorat a adolescentei, soţia premierului, Veronica Lario, a anunţat că va divorţa. Ulterior, fotograful Antonello Zappadu a publicat o serie de fotografii compromiţătoare realizate în vila lui Berlusconi din Sardinia. Justiţia italiană a decis confiscarea acestor imagini. Potrivit fotografului, Berlusconi ar fi încheiat şi o căsătorie de o zi cu o altă adolescentă, în primăvara anului 2008.