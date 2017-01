O. J. Simpson a rămas cu banii blocaţi

O carte pe care a scris-o fostul sportiv şi actor O. J. Simpson, intitulată "Dacă aş fi făcut-o" şi în care descrie modul în care ar fi putut să îi ucidă pe fosta sa soţie, Nicole şi pe prietenul acesteia nu poate să îi mai aducă venituri din vînzare autorului, pentru că un judecător federal a luat decizia de a bloca banii primiţi.

Judecătorul Manuel Real a decis să blocheze avansul primit de fostul sportiv, estimat la un milion de dolari, pentru cartea "If I Did It", editată cu ajutorul lui Judith Regan şi pentru un contract de televiziune prin care fostul jucător de fotbal american se obliga să dea un interviu pe aceeaşi temă.

Decizia judecătorului a fost luată ca urmare a cererii înaintate, pe 19 decembrie 2006, de tatăl lui Ronald Goldman, prietenul soţiei lui Simpson. Ronald şi Nicole au fost asasinaţi în 1994, iar Simpson a fost judecat de două ori, fiind bănuit că ar fi autorul crimelor. Simpson a fost acuzat că a creat o societate, pentru a ascunde banii primiţi, însă fostul sportiv susţine că a folosit banii pentru a plăti datoriile pentru casa sa din Florida şi pentru a crea un cont pentru copiii săi.

"Los Angeles Times" scrie că publicarea cărţii "Dacă aş fi făcut-o" a fost anulată ca urmare a protestelor opiniei publice legate de subiectul acesteia. Tot ca urmare a scandalului, Judith Regan a fost concediată de firma la care lucra. O. J. Simpson a fost achitat în octombrie 1995 de acuzaţia de omucidere, dar în urma unui proces civil a fost găsit vinovat şi a fost obligat să achite despăgubiri în valoare de 33,5 milioane de dolari. Totuşi, nici familia fostei sale soţii, Nicole Brown şi nici cea a lui Ronald Goldman nu au primit niciun ban.