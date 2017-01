O jachetă a lui John Lennon va fi scoasă la licitaţie

O jachetă purtată de John Lennon, celebrul membru al trupei Beatles, va fi scoasă la licitaţie la Londra, la sfîrşitul lunii. Jacheta este pictată de mînă şi a fost realizată special pentru fostul membru al trupei Beatles, în 1967. Articolul de îmbrăcăminte a fost evaluat de specialişti la suma de 66.000 de euro. Alături de jachetă, la licitaţie va mai fi scoasă o chitară la care a cîntat un alt membru al celebrei trupe, George Harrison, evaluată la 147.000 de euro. George Harrison cînta la această chitară, marca Maton MS500 Mastersound, în 1963, cînd a fost lansat albumul de debut "Please, Please Me". Între cele 300 de obiecte care vor fi scoase la licitaţie la Londra, pe 30 noiembrie, se mai numără cămaşa gri favorită a lui John Lennon oferită unui fan. Cămaşa a fost evaluată la suma de 11.000 de euro.