O japoneză a primit titlul Miss Univers 2007

Riyo Mori, o japoneză în vîrstă de 20 de ani, a primit titlul de Miss Univers la cea de-a 56-a ediţie a celebrului concurs de frumuseţe, organizată luni, la Ciudad de Mexico, de miliardarul american Donald Trump şi de postul de televiziune american NBC. Riyo Mori, cu o înălţime de 1,79 metri, a fost preferată de juriu braziliencei Natalia Guimaraes, în vîrstă de 22 de ani şi venezuelencei Ly Jonaitis, în vîrstă de 21 de ani, ocupantele locurilor întîi şi, respectiv, al doilea. Japoneza a primit tradiţionala diademă cu diamante şi perle confecţionată de compatrioata sa, Kokichi Mikimoto.

Comitetul de organizare a pus la dispoziţia cîştigătoarei un apartament la New York, timp de un an. Riyo Mori va primi, de asemenea, un salariu, o garderobă completă, un ceas de mînă de lux şi o bursă de studiu de doi ani la Academia de Cinema din New York. Japoneza Riyo Mori îi succedă portoricanei Zuleyka Rivera. Riyo Mori devine astfel a doua japoneză aleasă Miss Univers, după Akiko Kojima, în 1959. Cîştigătoarea concursului îşi doreşte să deschidă o şcoală de dans la Tokyo, după ce îşi va încheia mandatul de ambasadoare a frumuseţii.

Chinezoaica Ningning Zhang a primit titlul de Miss Popularitate, în timp ce filipineza Anna Theresa Licaros a fost aleasă Miss Fotogenie. În concurs au fost reprezentate 77 de ţări. Ţările care au obţinut cele mai multe titluri Miss Univers sînt Statele Unite (şapte victorii), Porto Rico (cinci victorii) şi Venezuela (patru victorii). Ceremonia, care a avut loc la Auditorium, o mare sală de concerte din Ciudad de Mexico, a fost urmărită în direct pe posturile de televiziune din 170 de ţări.