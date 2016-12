Ca în fiecare an, Fuego le pregăteşte fanilor din întreaga ţară un concert nou-nouţ, care se regăseşte în tradiţionalul său turneu naţional de primăvară. Turneul „O lacrimă de cântec” va debuta pe 20 martie, la Constanţa, unde Fuego are mulţi admiratori, drept dovadă fiind faptul că sala Casei de Cultură a Sindicatelor (CCS) este mereu plină la concertele pe care acesta le susţine la mare. Pentru evenimentul primăverii, care va avea loc de la ora 19.00, biletele s-au pus deja în vânzare, la sediul CCS, la preţul de 35 şi 40 de lei.

Cântăreţul va fi acompaniat de „Fuego Band”. El va interpreta cele mai noi piese realizate împreună cu maestrul Jolt Kerestely şi Maria Stoianov, dar şi melodii îndrăgite, care l-au consacrat de-a lungul timpului.

Cu turneul „O lacrimă de cântec”, Fuego va face un periplu muzical prin ţară, care va presupune 11 „popasuri” muzicale. Astfel, timp de 11 zile consecutive, începând din 20 martie şi până în ultima zi a lui Mărţişor, Fuego le va dărui admiratorilor săi „O lacrimă de cântec”.

Constanţa este nelipsită de pe lista turneelor pe care îndrăgitul artist le susţine prin ţară. Anul trecut, solistul, pe numele său real Paul Surugiu, a împărtăşit cu publicul de la mare „Emoţia de decembrie” a sărbătorilor de iarnă. „Este o tradiţie ca eu şi echipa mea să colindăm în turneu aproape toată ţara, în preajma sărbătorilor. În fiecare an, am fost prezenţi şi la Constanţa, unde am petrecut clipe minunate”, spunea atunci artistul, pentru ziarul „Telegraf”.