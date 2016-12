O lalea albă va purta numele Primei Doamne a Rusiei

Cu ocazia inaugurării expoziţiei anuale din renumitul parc floral Keukenhof, horticultorii olandezi au anunţat că o nouă varietate de lalea albă va purta numele Primei Doamne a Rusiei, Svetlana Medvedeva. ”Sunt profund impresionată de acest cadou simbolic. Aceste lalele simbolizează, într-adevăr, prietenia noastră, care devine tot mai puternică. Sunt convinsă de faptul că relaţiile dintre ţările noastre vor fi la fel de liniştite ca şi aceste lalele minunate”, a declarat Svetlana Medvedeva, care a inaugurat, miercuri, cea de-a 61-a ediţie a acestei celebre expoziţii florale. La ceremonie a fost asistată de prinţesa Maxima, soţia prinţului moştenitor Willem Alexander al Olandei. Expoziţia florală este intitulată anul acesta ”Cu dragoste, din Rusia”, prezentând îndeosebi răzoare cu flori în formă de păpuşi ruseşti, precum şi o reconstituire a Catedralei Sfântul Vasile din Moscova, cu o lungime de 25 de metri şi o lăţime de 15 metri, compusă din 65.000 de flori cu bulbi.

Din colecţia parcului floral din Keukenhof, considerat cea mai mare grădină de flori din lume, fac parte mai multe varietăţi de lalele, ale căror nume au legătură cu Rusia - Anna Pavlova, Perestroika şi Ermitage. Olanda, primul exportator de flori pe plan mondial, produce zece miliarde de bulbi de flori în fiecare an, exportând în special lalele, zambile, brânduşe şi narcise. Parcul Keukenhof, situat la jumătatea distanţei dintre Amsterdam şi Haga, într-un orăşel mic numit Lisse, cunoscut şi sub denumirea de Grădina Europei, este cea mai mare grădină de flori din lume. Parcul se întinde pe o suprafaţă de peste 32 de hectare, unde înfloresc, în fiecare an, câteva milioane de lalele. Parcul Keukenhof este deschis în fiecare an, începând din ultima săptămână a lunii martie şi până în mai. În 2010, expoziţia florală poate fi vizitată în perioada 18 martie - 16 mai.