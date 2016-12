O lege a Sănătăţii care salvează... Sănătatea!

Legea Sănătăţii mai are de aşteptat, a anunţat, ieri, într-o emisiune TV, ministrul Sănătăţii, dr. Raed Arafat. Oficialul a subliniat că documentul ar putea intra în dezbaterea Parlamentului cel mai devreme în februarie-martie 2013, acum fiind discutat cu experţii europeni. „Acum legea se discută cu expertul UE, pe anumite aspecte. Pe noi ne interesează sfaturi pe reforma asigurărilor, a spitalelor, ca structură. Aş zice că legea este încă în construcţie şi în lucru. Dr. Vasile Cepoi (fostul ministru al Sănătăţii - n.r.) se ocupă şi acum de lege”, a anunţat demnitarul. Dr. Arafat a precizat că toţi cei care lucrează acum la modificarea legii vor anunţa când au intrat în faza finală. Dar, cel mai probabil, susţine dr. Arafat, orice dezbatere nu poate începe înainte de finele iernii, începutul primăverii. „Decizia privind Legea sănătăţii este politică”, spune ministrul. Reamintim că la depunerea jurământului, şeful statului, Traian Băsescu, i-a cerut demnitarului din Sănătate să trimită legea Sănătăţii în Parlament, pentru dezbatere, în ultima lună a anului. Băsescu, cel care a încercat, ironizându-l chiar, să-l alunge din Sănătate pe Arafat, medicul care a reuşit să pună în funcţiune, aproape ca mecanismul unui ceas elveţian, segmentul de medicină de urgenţă - din fericire stopat în timp util de mulţi români, prin organizarea mişcărilor de stradă - i-a urat succes ministrului dr. Arafat (la depunerea jurământului), rugându-l să ducă legea în Parlament în decembrie. Dacă lucrurile ar fi fost atât de simple pe cât a lăsat să se înţeleagă preşedintele - pentru care milioane de români au votat, la Referendum, un „NU” hotărât împotriva sa - cu siguranţă legea celui mai important sector n-ar fi fost plimbată de pe un birou pe altul şi întoarsă pe toate părţile. Nu în ultimul rând, în mod cert, foştii guvernanţi portocalii ar fi scos-o la capăt şi ar fi demonstrat că, de fapt, legea Sănătăţii este floare la ureche.

DIN LEGE... „Pentru achiziţiile de aparate şi materiale de volum mare sau (medicamente - n.r.) specifice scumpe, pe programele Ministerului Sănătăţii (MS) intră hotărâre de Guvern, care va stabili că MS este unitate de achiziţie centrală pentru sistemul sanitar şi care achiziţionează pe acordul cadru, pe durată mai lungă, materialele, aparatura, medicamentele pentru sistemul sanitar cu sursa de finanţare din fonduri publice, atât pentru spitalele MS, cât şi pentru cele descentralizate”, a anunţat ministrul. Cât priveşte modul cum se va derula noul sistem de achiziţii, dr. Arafat a explicat: „Astfel, cu o săpămână înainte de ofertare, faci o primă discuţie cu firmele interesate care au discuţii pe caietele de sarcini. Dacă firmele au dreptate în ceea ce sesizează, şi nu este o chestie vitală, rezolvi contestaţia reală înainte să vină oferta. Apoi, în etapa a doua, vin ofertele, verifici eligibilitatea firmelor, iar dacă sunt eligibile, le bagi pe sistemul electronic. Ei se pot bate pe preţ până la un anumit moment; asta nu mai este sub controlul ministerului. Asta înseamnă, de fapt, procedură, monitorizare, control. Am fost încurajat să o fac în Guvern. Această procedură este şi o recomandare a FMI, nu obligaţie”.

CUM SE SCURG FONDURILE DIN SĂNĂTATE Nu în ultimul rând, dr. Arafat a explicat, în emisiunea TV, cum se scurg fondurile din Sănătate, dar şi ce trebuie făcut pentru a pune stop acestei situaţii. În primul rând, explică el, fondurile se duc pe apa sâmbetei prin prescripţia nejustificată de medicamente scumpe, înainte de a vedea dacă produsele ieftine au o eficienţă mai mare. De exemplu, potrivit dr. Arafat, în SUA nimeni - nu numai pe medicamente, dar şi pe aparatură - nu poate avea contract cu statul dacă nu semnează codul de etică. “Codul de etică al comportamentului firmei poate duce la excluderea firmei dacă nu respectă acest act. Ideea unui cod de etică, a unui angajament faţă de stat: fac afaceri cu tine, dar te respect.(...) Cine este descoperit să ştie că este eliminat pe trei sau patru ani. În Cehia, spre exemplu, o firmă a fost eliminată câţiva ani, după ce a fost descoperită că a mituit un oficial. (...)”, completează ministrul. Sau, un alt exemplu, o firmă care a câştigat licitaţia nu livrează produsele, aşa cum se întâmplă, în prezent, spune el, în oncologie. Spitalul rămâne astfel descoperit pentru că legea nu-i permite să organizeze o a doua licitaţie. „Există firme cu astfel de practici în domeniul medical, este o practică foarte răspândită”, a declarat ministrul. Tot la capitolul scurgeri de fonduri, dr. Arafat a spus că sunt firme care oferă acelaşi aparat la preţuri diferite de la un spital la altul. „Care este logica? De ce într-un loc este cinci milioane, şase milioane şi în altele 12 milioane? Diferenţa nu justifică jumătate de preţ. Statul are bani limitaţi şi trebuie investiţi corect. (...)”, susţine demnitarul. Totodată, el a ţinut să atragă atenţia şi asupra programului de diabet. În opinia sa, programul de diabet a dus la cheltuieli mari în ultima perioadă, astfel că în diabetologie va fi întocmit un protocol. „Îl analizăm, vedem prescrierile. La noi este cum am mai zis, dăm arma nucleară înainte să folosim arma convenţională. În Franţa, medicul începe cu medicamentul cel mai ieftin, cel mai eficient şi se ajunge la cel scump numai dacă aceste medicamente nu îşi fac efectul, sau dacă este recomandare expresă pentru aceste medicamente scumpe, începem cu ele, dar numai în cazuri speciale”, a explicat ministrul Sănătăţii.

BUGET MULT SUB MEDIA EUROPEANĂ Bugetul Sănătăţii în 2013 va fi aproximativ egal cu cel din 2012, finanţarea din PIB pentru sistemul sanitar rămânând mult sub media UE, a anunţat ministrul. „Există discuţii generale pivind modificarea contribuţiei. Ca să avem o contribuţie corectă ar trebui să ne întoarcem măcar la 6-7%, aşa cum era. Ar aduce câteva sute de milioane în plus. Nu ar fi impact mare pe persoană, dar pentru sistem ar fi mare. În opinia mea, discutând la rece, ar putea fi o soluţie, dar nu s-a luat nicio decizie pentru a creşte finanţarea, unde ar putea fi aceasta”, a adăugat oficialul. El a mai spus că şi pentru creşterea veniturilor medicilor ar exista o soluţie în noua Lege a sănătăţii, şi anume creşterea independenţei spitalelor. „Se caută soluţii pentru banii medicilor. În noua lege, prin independenţa spitalelor, îi pot plăti după performanţă. Dar în primul rând trebuie recunoaştere clară, trebuie un consens social. Şi alte ţări au avut această problemă. Am avut recent o discuţie în Iordania. Medicii plecau în ţările din Arabia Saudită şi ţările din Golf. Soluţia a fost că, peste noapte, salariile medicilor cei mai vânaţi peste hotare s-au triplat.”, a explicat dr. Arafat. Potrivit ministrului, pentru creşterea veniturilor medicilor ar mai fi o soluţie, respectiv să li se permită ca în spitalele publice să consulte după program persoane private.