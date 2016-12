O lege imposibilă „amenință“ patru bănci cu falimentul

09:34:02 / 25 Septembrie 2014

Pt. nebunul comunist filorus

De ce sa fie nationalizate bancile? Nici in Rusia ta iubita bancile nu sunt nationalizate. Romanii daca nationalizeaza bancile, le devalideaza (adica le golesc, le fura) in doua luni si ramanem toata tara fara un ban si in curu gol. O sa iti arat zi de zi cat esti de prost.