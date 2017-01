O legendă a jazz-ului, în noul film SF al lui Luc Besson

Muzicianul american Herbie Hancock, o legendă a jazz-ului, va juca în filmul SF "Valerian", noul proiect cinematografic al regizorului francez Luc Besson, informează site-ul revistei „Variety“. Astfel, Herbie Hancock se va alătura distribuţiei impresionante - din care fac parte actorii Clive Owen, Ethan Hawke, John Goodman, Dane DeHaan, Cara Delevingne şi Rihanna - a acestui film, care este produs de compania EuropaCorp. Regizorul Luc Besson a confirmat informaţia prin intermediul unui mesaj pe care l-a publicat, sâmbătă, pe contul său de pe reţeaua de socializare Instagram. "Herbie Hancock este o legendă. Muzica lui a fost singurul meu prieten când aveam 14 ani. Am învăţat atât de multe lucruri ascultându-l pe acest geniu. Sunt mândru de faptul că el va interpreta un rol în filmul „Valerian”", a declarat Luc Besson. Acest lungmetraj SF, al cărui titlu complet este "Valerian and the City of a Thousand Planets", se inspiră din "Valerian and Laureline", o serie clasică de romane grafice din anii '60, de Pierre Christin şi Jean-Claude Mezieres. Filmul "Valerian and the City of a Thousand Planets" va prezenta aventurile a doi agenţi secreţi care au misiunea de a menţine pacea într-un imperiu galactic din secolul al XXVIII-lea.

Filmările vor debuta în 2016, iar pelicula va fi lansată pe marile ecrane pe 21 iulie 2017.

LUC BESSON Dacă mai era nevoie de prezentare, Luc Besson este regizor, scenarist şi producător şi are o carieră de peste un sfert de secol. Este proprietarul companiei EuropaCorp, prin intermediul căreia a produs peste 50 de filme. Besson a început să scrie poveşti din plictiseală - se spune că a terminat primele versiuni ale scenariilor "Al cincilea element" şi "Marele albastru" pe când era adolescent. Criticii îl identifică pe Besson drept o figură centrală a mişcării Cinéma du look (stil extrem de specific şi de vizual, prezent în cinematografia anilor '80 - începutul anilor '90). "Metroul", "Marele albastru" şi "Nikita" sunt considerate exemple ale acestei şcoli stilistice, care preferă stilul substanţei şi spectacolul poveştii. În ultimii ani, Besson a scris şi a produs nenumărate filme de acţiune, precum seriile "Taxi" şi "Curierul" sau peliculele "Sărutul Dragonului" şi "Dresat pentru a ucide", ambele cu Jet Li.

HERBIE HANCOCK Herbie Hancock este considerat o adevărată forţă în lumea jazz-ului şi a muzicii blues, a câştigat 14 premii Grammy şi un premiu Oscar într-o carieră de peste 50 de ani, iar multe dintre piesele sale au devenit veritabile "norme" muzicale. Pianistul şi compozitorul Herbie Hancock, născut la Chicago, a devenit celebru în anii 1960, în perioada în care cânta cu trompetistul Miles Davis în "cel de-al doilea mare cvintet" al acestuia şi a compus hituri precum "Watermelon Man", "Chameleon" şi "Cantaloupe Island". Herbie Hancock a fost numit în 2011 ambasador al bunăvoinţei pentru UNESCO şi a declarat cu acel prilej că se va folosi de muzica sa pentru a desfiinţa graniţele culturale dintre oameni şi pentru a promova educaţia şi creativitatea în rândul tinerilor de pretutindeni. Cu un portofoliu ce reuneşte 50 de albume proprii, peste 20 de milioane de copii vândute în întreaga lume, un premiu Oscar pentru coloana sonoră a filmului "Round Midnight", precum şi alte peste 25 de distincţii - printre care Ordinul Artelor şi Literelor în grad de Ofiţer, primit la Paris în 1985, dar şi titlul de artistul anului, oferit de fundaţia Harvard în anul 2008 -, Herbie Hancock este considerat unul dintre cele mai reprezentative nume ale jazz-ului modern internaţional. El a avut numeroase colaborări de succes cu nume celebre ca Joni Mitchell, Stevie Wonder, Sting, Annie Lennox, Christina Aguilera, Carlos Santana, Norah Jones şi Leonard Cohen. Herbie Hancock a concertat la Bucureşti în octombrie 2010.