O legendă a sportului nautic vine la Constanţa

După anii de pionierat din deceniile şase şi şapte, sporturile nautice de viteză au căpătat treptat amploare, banii tot mai mulţi investiţi în tehnică înaltă transformînd ambarcaţiunile Class-1 în adevărate ”miniuzine plutitoare”. Şasiurile, motoarele, măsurile de securitate pentru piloţi s-au îmbunătăţit, şi, asemănător Formulei 1, se folosesc în designul şi construcţia bărcilor materiale şi tehnică împrumutate din industria aeronautică. Astfel, un aliaj de fibră de sticlă, kevlar şi fibre de carbon au înlocuit lemnul în producţia scheletului bărcii (şasiurile Victory domină competiţia în ultimii zece ani), iar forma sa este de două feluri: bot ascuţit (gen şalupă) sau catamaran (preferat în ultima vreme). Motorizarea este diesel sau pe petrol, iar cele două super-motoare de 900 de cai putere ce au monopolizat podiumul în ultimii şapte ani sînt Lamborghini V8.

În plan sportiv, ediţia 2007 a Campionatului Mondial Class-1 începe pe 8 iunie la Atena, cu prima din cele şapte etape ale sezonului (Constanţa este a treia, în perioada 31 august - 2 septembrie, pe Lacul Siutghiol) şi se încheie pe 8 decembrie la Dubai. Fiecare week-end de cursă începe cu o sesiune de antrenamente libere, urmată sîmbăta de calificările cronometrate, care stabilesc pole-position pentru cursa propriu-zisă de duminică, desfăşurată pe întinderea a 12-18 tururi (un tur durează cam trei minute). S-au înscris pînă acum zece echipaje: Ceramiche Flaminia 2 (Italia), Victory 7 (Emiratele Arabe Unite), Foresti & Suardi - Roscioli Hotels (Spania), Seven eleveN 9 (Norvegia), Spirit of Norvay 10 (Norvegia), King of Shaves 50 (Marea Britanie), Victory 77 (EAU), Jotun 90 (Norvegia), Qatar 95 şi Qatar 96 (pilotată de Şeicul Hassan bin Jabor Al-Thani). Campioana mondială în exerciţiu este Spirit of Norway, condusă de un echipaj legendar în Class-1: Bjorn Runne Gjelsten (Norvegia) - Steve Curtis (Anglia), care deţine recordul absolut de titluri mondiale cîştigate - patru (în ultimii cinci ani). Şi nu este singurul record al echipajului care a cîştigat toate competiţiile din 2006. Copilotul (throttleman) Curtis are şapte titluri mondiale, 105 mari premii disputate, 36 cîştigate şi 38 de pole-position, iar Gjelsten îl urmează în clasamentul all-time, cu 30 de succese din 74 de curse (dar ca pilot principal). Norvegianul va fi omul de urmărit la Constanţa, fiind favorit la cîştigarea celui de-al cincelea titlu mondial, dar campionatul actual pare mai disputat ca oricînd, echipele din Qatar investind enorm pentru a întrerupe supremaţia nordică.