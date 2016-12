O lesbiană a câştigat alegerile din oraşul american Houston

Câştigarea alegerilor în oraşul Houston (Texas) de către o lesbiană declarată este considerată o victorie simbolică pentru minoritatea homosexuală din SUA, deşi influenţa va fi foarte mică în dezbaterile pe tema căsătoriilor între persoane de acelaşi sex. Alegerile de sâmbătă au transformat Houston-ul în cel mai mare oraş din SUA care optează pentru un primar cu orientare homosexuală. Annise Parker a obţinut o victorie într-un stat care s-a opus căsătoriilor homosexuale în referendumul organizat acum patru ani. ”Faptul că o lesbiană declarată devine primar în al patrulea oraş ca mărime din SUA, în statul Texas, arată că americanii încep să îi perceapă pe homosexuali drept oameni, nu stereotipuri”, afirmă Evan Wolfson, directorul organizaţiei Freedom to Marry, care militează pentru legalizarea căsătoriilor homosexuale.

Annise Parker a devenit primar al oraşului Houston cu o majoritate doar de 53%. ”Este clar că această victorie are o importanţă simbolică. Nu am candidat pentru a fi un primar simbolic, am candidat pentru funcţia de primar al oraşului Houston, dar orientarea mea sexuală este parte a persoanei mele şi parte a modului în care m-am prezentat în faţa alegătorilor”, a declarat Annise Parker.