O Lokomotiv(ă) prea puternică pentru CVM Tomis

Aflată la a treia participare consecutivă în Liga Campionilor la volei masculin, CVM Tomis Constanța se apropie de finalul parcursului din actuala ediție. Miercuri seară, în Sala Sporturilor din Constanța, în manșa tur din Play-off 12 a 2015 CEV DenizBank Volleyball Champions League, voleibaliștii Tomisului au cedat în duelul cu Lokomotiv Novosibirsk, câștigătoarea Ligii Campionilor din 2013. Vicecampioana Rusiei, supranumită „Expresul rusesc” în lumea voleiului, și-a demonstrat valoarea și la Constanța, obținând o victorie prin care devine mare favorită la calificarea în turul următor, mai ales că returul este programat la Novosibirsk, miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00 (ora României). După 80 de minute de joc, Lokomotiv s-a impus la Constanța cu scorul de 3:0 (25:21, 25:15, 25:20), dar spectatorii prezenți la meciul de miercuri au fost privilegiați: CVM Tomis a înfruntat una dintre cele mai valoroase echipe de volei din lume, iar fosta campioană a Europei nu a făcut concesii, jucând întreaga partidă cu titularii și la cel mai înalt nivel. Voleibaliștii constănțeni au evoluat cu multă ambiție, însă nu a fost de-ajuns. Nivelul de joc al formației adverse a fost mult superior tuturor celorlalte adversare din actuala ediție a Ligii Campionilor, poate și tuturor echipelor de valoare care au mai venit la Constanța în ultimii ani! Rușii au început cu cea mai bună formulă de echipă, au servit puternic și au blocat eficient, astfel că au acumulat rapid avans pe tabela de marcaj. Asta după un start de partidă mai curajos al constănțenilor, care au condus cu 7:5, 8:6 și 9:8. Odată pornită însă, mașinăria de volei venită din Siberia și-a impus rapid superioritatea și pe tabela de marcaj, grație unor servicii „ca din tun” și unor blocaje necruțătoare. Antrenorul Andrei Voronkov a încercat să ceară primul time-out abia la scorul de 24:21, după două puncte consecutive realizate de constănțeni, însă a întârziat și arbitrii i-au refuzat înteruperea jocului!

EXPRESUL SIBERIAN A TRECUT RAPID PRIN HALTA CONSTANȚA

În setul al doilea, Tomis a condus cu 3:2, însă o serie de servicii excelente a lui Zemchenok a întors rezultatul la 6:3 pentru oaspeți! În continuare, Lokomotiv a defilat în acest set: 11:6, 17:11, 21:13, 24:14, 25:15. Cu Volvich și Zemchenok la serviciu, rușii s-au distanțat rapid și în setul al treilea: 3:0, 7:2 (scor la care Aciobăniței l-a înlocuit pe Petkov și a rămas în teren până la finalul partidei). Uneori, Tomis a reușit să dea o replică mai bună, dar nu a contat în atac decât pe Simeonov, extremele prinzând o zi slabă. Constănțenii s-au apropiat de la 10:5 la 12:10, însă Zemchenok a revenit la serviciu, coechipierii săi au făcut „baraj” la fileu și scorul a luat iarăși proporții: 19:11! Gazdele au mai recuperat ceva pe serviciul lui Janic (20:15), iar la 22:18 Voronkov a luat singurul său time-out din jocul de la Constanța, setul încheindu-se cu 25:20. Victorie meritată și indiscutabilă pentru oaspeți, care au arătat o mare siguranță în joc, oferită de meciurile cu adversari valoroși jucate etapă de etapă în competițiile interne, și automatisme dobândite în „bătăliile” pe care le dau cu alte pretendente la trofeul Ligii Campionilor, Belogorie Belgorod și Zenit Kazan. Jucătorul meciului a fost Oreol Camejo, autor a 14 puncte (13 atacuri și un blocaj), cubanezul impresionând prin forță, detentă și agilitate. La 2,08 m înălțime, el a făcut preluare onorabil, dar s-a descurcat excelent și la apărarea din linia a doua!

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Zhekov - Simeonov 14p, Stancu 6p, Spînu 4p, Janic 7p, Petkov 7p și Rosic - libero (a mai jucat: Adrian Aciobăniței); Lokomotiv (antrenori Andrei Voronkov și Konstantin Sidenko): Butko 5p (4 blocaje) - Zemchenok 12p (5 ași), Volvich 9p (6 blocaje), Abrosimov 7p (5 blocaje), Camejo 14p, Divis 7p și Golubev - libero.

DECLARAȚII DUPĂ MECI

„Lokomotiv a fost o echipă prea mare, prea înaltă, prea puternică pentru noi la toate capitolele. Și fizic, și mental au fost peste noi. Echipa noastră a intrat pe teren puțin timorată, iar când începi astfel este greu să câștigi. Am văzut cu toții cum se joacă voleiul de cel mai înalt nivel, un volei jucat de oameni care au câștigat Liga Campionilor” - Ventzislav Simeonov (jucător CVM Tomis).

„Adversarii au fost la înălțime, la propriu și la figurat. Noi nu am jucat cu frică, meciul a fost bine pregătit de antrenorii noștri, care ne-au zis să jucăm fără prea mult respect sau teamă pentru echipa adversă. Pur și simplu, a fost prea mare diferența de valoare” - Sergiu Stancu (jucător CVM Tomis).

„Tomis are mulți jucători buni, cu experiență, are un coordonator experimentat și de aceea nu am subestimat în niciun moment această echipă. Așa ne-am făcut meciul mai ușor în teren și a părut că am învins atât de ușor” - Lukas Divis (jucător Lokomotiv).

„Echipa din Novosibirsk s-a dovedit prea puternică. A fost cu siguranță cea mai valoroasă echipă care a venit la Constanța de când sunt eu antrenor la Tomis, chiar și peste Halkbank Ankara” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis).

Alte rezultate din manșa tur a fazei play-off 12: Halkbank Ankara - Belogorie Belgorod 3:1 (25:20, 20:25, 26:24, 28:26), VfB Friedrichshafen - Asseco Resovia Rzeszow 2:3 (25:19, 24:26, 25:20, 17:25, 15:17) și Cucine Lube Treia - PGE Skra Belchatow 0:3 (22:25, 19:25, 13:25). Partidele Jastrzebski Wegiel - Sir Safety Perugia și Copra Volley Piacenza - Zenit Kazan s-au disputat aseară. Jocurile retur sunt programate la mijlocul săptămânii viitoare.

