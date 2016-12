A fost un weekend special pentru breasla artistică de la malul mării, cât şi pentru iubitorii de artă fotografică şi frumos. În umbra lui Ovidius, în spaţiul încărcat de istorie din zona veche a oraşului, a fost vernisată, sâmbătă, prima ediţie a Salonului „Coordonate fotografice”. În „Sala pictată” a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC), după cum este cunoscută popular Aula „Adrian Rădulescu”, un public numeros - artişti de marcă ai Constanţei, expozanţi, dar şi simpli iubitori de artă şi frumos - au descins în tărâmurile magice ale fotografiei artistice. O lume fascinantă, în alb-negru şi color, li s-a dezvăluit privitorilor, care au admirat o selecţie excepţională de lucrări, pe o varietate de teme, fotografiile surprinzând ţinuturi de o rară frumuseţe de pe glob, dar şi expresivitatea umană în cele mai intense trăiri şi emoţii. Este cazul suitei de portrete care „încadrează” expoziţia, cât şi al minunatelor peisaje marine, scăldate de soarele Dobrogei sau tocmai din îndepărtata Antarctica (autor - artistul fotograf Roger Mantu, cel care a imortalizat ţinuturile albe, în cadrul unei temerare şi deja mediatizate expediţii).

Manifestarea organizată de Asociaţia „Farul Ospitalier” se doreşte a deveni o tradiţie în spaţiul cultural-artistic de la malul mării şi chiar naţional, organizatorii gândindu-se, pentru ediţiile viitoare, inclusiv la o participare internaţională. Discursurile de deschidere au fost ţinute de Bogdan Boeru, organizator din partea „Farului Ospitalier”, de artiştii plastici Gheorghe Caruţiu şi conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu, precum şi de vedeta Neptun TV Adriana Teodoru. Salonul a fost declarat deschis odată cu recitalul oferit de cvartetul I solişti, format din instrumentişti de la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” şi de la Opera din Bari, Italia.

„AM CRESCUT ÎN UMBRA STATUII LUI OVIDIUS ŞI ASTA NE OBLIGĂ!” „Expoziţia va fi deschisă până pe 21 mai şi aşteptăm publicul din ce în ce mai numeros, iar de la an la an, sperăm să fie şi mai multe lucrări şi din ce în ce mai bune, din punct de vedere calitativ şi mai unitare tematic. Este nevoie de aşa ceva în Constanţa, de mult mai multe manifestări - şi nu numai în zona vizuală - ca să revitalizăm viaţa culturală constănţeană, pentru că am crescut în umbra statuii lui Ovidius şi asta ne obligă”, a declarat Bogdan Boeru.

Gheorghe Caruţiu a vorbit, la vernisaj, şi despre faptul că oraşului îi lipseşte o galerie de artă în zona veche, publicul fiind oarecum reticent atunci când este vorba să viziteze o expoziţie într-un muzeu, cum este, spre exemplu, şi cel de Istorie. De altfel, de la anul, salonul de fotografie va avea loc, cel mai probabil, într-un spaţiu ceva mai extins, la Pavilionul Expoziţional Mamaia. Maestrul este şi autorul unor fotografii care au captat atenţia publicului prin ineditul aspectelor surprinse: coloanele din marmură albă ale unui cimitir musulman din Turcia, cu scrieri arabe şi motive orientale deloc pesimiste sau fascinanta „Pisică neagră”, personaj deloc... malefic, mai ales atunci când este surprins de artist într-un context special, în contrast cu marmura albă din fundal.

De asemenea, portretele în alb-negru, extrem de expresive, înfăţişând în principal oameni ai străzii, semnate de Danny Ianus, pregătit de Daniela Ţurcanu, s-au bucurat de aprecierea generală.

„AM PICTAT CU AJUTORUL APARATULUI DE FOTOGRAFIAT”, SPUNE DANIELA ŢURCANU-CARUŢIU Dintre lucrări s-au detaşat şi creaţiile Danielei Ţurcanu, precum „Pantocrator” sau cele denumite „Dialog”. Artista explică: „Lucrările mele sunt nişte imagini în imagine. Este o metaforă a dialogului, a consensului, a prietenei, lucrări pe care eu le-am văzut ca nişte oglindiri, dar şi ca exerciţiu de structură. Lucrările au fost gândite pentru a obţine efecte plastice în sensul unei picturi, practic am pictat cu ajutorul aparatului de fotografiat. Mi-am propus să abordez aceste relaţii între oameni, ce se întâmplă în această prietenie, în jurul pâinii, paharului de vin, poveştii. Peste aceste lucruri am folosit patina timpului, aceste structuri de ceaţă, zăpadă, în care omul să treacă dincolo, ca acestei secvenţe să i se confere un spaţiu poetic pe linia pe care Tarkovski a deschis-o în arta imaginii”, a dezvăluit Daniela Ţurcanu „mecanismele” realizării „Dialogurilor”.

Aceasta a conchis: „Sunt convinsă că salonul va avea un impact foarte mare în spaţiul cultural constănţean şi pe viitor, pentru că oferă posibilitatea tuturor oamenilor talentaţi să se exprime. După cum am constatat, în contact cu atât de multe generaţii de studenţi, de elevi, de pasionaţi de artă, toţi oamenii au o latură creativă în ei, dar unii se gândesc să şi-o dezvolte dedicându-se unei profesii artistice, iar alţii îşi văd de propriile meserii, dar totuşi, când se plimbă, când merg într-o excursie, în momentele unice, frumoase ale vieţii lor, îşi doresc să facă şi o lucrare de artă. Cu ajutorul aparatului de fotografiat este cel mai facil să surprinzi momente unice din natură sau alături de prieteni, din călătorii. Asta înseamnă bucurie şi eliberarea sufletului”.

REÎNVIEREA UNEI TRADIŢII Superbele fotografii poartă semnătura unor artişti talentaţi, atât consacraţi, cât şi amatori. Lista expozanţilor este cât se poate de variată, cuprinzând şi nume cu rezonanţă în spaţiul cultural tomitan, precum artistul plastic Daniela Ţurcanu-Caruţiu, conf. univ. dr. la Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius”, plasticianul Gheorghe Caruţiu (maestrul, de altfel, s-a ocupat şi de selecţia creaţiilor), artistul fotograf Roger Mantu sau arheologul MINAC, Laurenţiu Cliante (cel care s-a implicat direct şi în organizare). Printre autorii creaţiilor fotografice se află şi cursanţii Institutului Cultural Turc „Yunus Emre”, pregătiţi de conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu, în cadrul cursului de Fotografie artistică. Astfel, mai participă cu lucrări: Nicola Bafani, Vladimir Botnarciuc, Andreea Burcin, Mihnea Cernat, Aurelia Cionga-Mihale, Florin Ciorăscu, Cora Cristea, Cristina Cristea, Ovidiu Cristea, Taner Dervis, Adelina Dudău, Alex Galan, Ştefan Georgescu, Elena Gheorghiu, Romeo Hanţi, Danny Ianus, Atena Macarov, Roxana Mirea, Mihaela Roca, Laura Stuparu-Macri, Alex Tunschi, Laura Ungureanu, Alexandru Wagner, Silviu Wagner şi Cristina Petrescu.