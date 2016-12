O lună până la concertul Depeche Mode

Fanilor trupei Depeche Mode le-a rămas mai puţin de o lună până la reîntâlnirea cu idolii lor, în cadrul unuia dintre cele mai aşteptate concerte ale anului, care va avea loc pe 15 mai, de la ora 17.00, pe Arena Naţională din Bucureşti. În tot acest timp, admiratorii celebrului grup îşi mai pot achiziţiona bilete la acest show. Tichetele care oferă acces pe gazon au fost epuizate în urmă cu aprox. trei luni, iar următoarea categorie declarată sold-out, în urmă cu o lună, a fost cea a biletelor cu preţul de 435 de lei. Ultimele locuri rămase disponibile sunt situate în câteva sectoare din tribunele şi peluza Arenei Naţionale, la preţuri cuprinse între 145 şi 320 de lei. Acestea pot fi achiziţionate online, de pe site-ul myticket.ro.

Show-ul de luna viitoare este cel de-al doilea concert pe care trupa britanică îl va susţine în România, după ce, în 2006, a scris istorie la Bucureşti. Turneul din acest an promovează noul album al trupei, intitulat „Delta Machine”, astfel că setlist-ul concertelor va include atât piese noi, cât şi hit-uri precum „Personal Jesus” sau „Enjoy the Silence”, dar şi melodii pe care trupa nu le-a mai cântat de mult timp, respectiv piese incluse pe albumele „Black Celebration”, „Music for the Masses” sau „Ultra”. Show-ul live se va bucura de elemente vizuale spectaculoase, întregul concept scenografic fiind gândit de Anton Corbijn, care, de-a lungul timpului, a lucrat cu artişti precum Nirvana, U2 sau Coldplay.