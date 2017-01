O lună până la concertul Shakira în România

Au mai rămas doar patru săptămâni până când celebra cântăreaţă columbiană Shakira va cânta, pe data de 7 mai, în Piaţa Constituţiei din Bucureşti. Biletele pentru acest show, în premieră în capitală, pot fi achiziţionate online, de pe myticket.ro sau din reţeaua magazinelor Diverta din ţară, la patru categorii de preţ, în funcţie de distanţa faţă de scenă: 380 lei - Golden VIP (cu loc pe scaun), 280 lei, la Tribuna VIP, 180 lei, la Gazon A şi 120 lei, Gazon B. Concertul din România este organizat de Emagic.

După concertul susţinut în 2006, la Timişoara, în faţa a peste 20.000 de spectatori, Shakira, celebră pentru hituri precum \"Whenever, Wherever\", \"La Tortura\", \"Waka Waka\", \"Hips Don\'t Lie\", a inclus spectacolul din acest an, din Piaţa Constituţiei, în cadrul turneului mondial “The Sun Comes Out”. „Shakira este unul dintre artiştii pentru care am primit extrem de multe rugăminţi din partea publicului pentru a organiza un nou concert în România. Mă bucur că, acum, fanii au ocazia de a o întâlni din nou, de data aceasta chiar la Bucureşti\", a declarat Laura Coroianu, CEO Emagic.